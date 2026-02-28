Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Todos los 'looks' de la alfombra roja de los Premios Goya 2026
en directo
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
VÍDEO
Programa especial en directo desde la alfombra roja de los Goya
Moda y Belleza
Moda y Belleza
Nieves Álvarez, Rigoberta Bandini e Hiba Abouk

Todos los 'looks' de la alfombra roja de los Premios Goya 2026 

Las estrellas se dan cita en Barcelona para celebrar la 40º edición de los galardones. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
alt="alt="Rigoberta Bandini""
  Rigoberta BandiniLa presentadora de la gala ha elegido un vestido negro con lentejuelas plateadas de Rabanne combinado con sandalias de Lola Cruz y joyas de La Manso.GTRES
alt="alt="Antonia San Juan""
  Antonia San JuanImpoluta de blanco, la actriz ha lucido vestido de tweed de Alicia Rueda Atelier coronado con unos pendientazos de Isidoro Hernández. GTRES
alt="alt="María Pedraza""
  María PedrazaHay vida más allá del tul y así lo demuestra la actriz con un traje de chaqueta de Mango.GTRES
alt="alt="Belén Aguilera""
  Belén AguileraLa artista, una de las encargas de las actuaciones musicales, arriesgó con un vestido con transparencias de Bonet, zapatos de McQueen y joyas 'vintage' de Sardinero.GTRES
alt="alt="Hiba Abouk""
  Hiba AboukCon un vestido 'vintage' de Carolina Herrera New York, zapatos de Aquazzura y joyas de Tiffany.GTRES
alt="alt="Nieves Álvarez""
  Nieves ÁlvarezLa modelo ha vuelto a triunfar, esta vez con un escultórico diseño blanco con volantes.GTRES
alt="alt="Blanca Paloma""
  Blanca PalomaLa artista, nominada a Mejor canción original, ha apostado por un diseño clásico de Isabel Sanchis.GTRES
alt="alt="Paula Vázquez""
  Paula VázquezLa presentadora, a todo color con un diseño morado de corte sirena plagado de lentejuelas. GTRES
alt="alt="Tamar Novas""
  Tamar NovasEl actor apostó por un traje de pantalón de pata ancha con camisa negra de MM6 Maison Margiela, mocasines bicolor de Christian Louboutin y joyas de Cartier.GTRES
alt="alt="Macarena Gómez""
  Macarena GómezFiel a su estilo, con un vestido vaporoso en azul marino con un fajín de flores. La actriz completó el estilismo con un antifaz sobre el rostro. GTRES
alt="alt="Maggie Civantos""
  Maggie CivantosLa actriz ha apostado por el negro de las grandes ocasiones con vestido de Andrew Pocrid acompañado de zapatos Lodi y joyas de Del Páramo Vintage.GTRES
alt="alt="Laura Ponte""
  Laura PonteCon un traje de chaqueta con pantalón de pata ancha blanco impoluto de Mango.GTRES
alt="alt="Mireia Oriol""
  Mireia OriolCon un vestido de archivo de Lanvin por Alber Elbaz y joyas 'vintage' de Tous.GTRES
alt="alt="Toni Acosta""
  Toni AcostaLa actriz apostó por un vestido negro con una gran lazada y un toque de rojo de Isabel Sanchis combinado con zapatos de Lily and You y joyas de Mumit.GTRES
alt="alt="Greta Fernández""
  Greta FernándezLa actriz apostó por un diseño bicolor de Jacquemus y joyas Tous.GTRES
alt="alt="Jedet""
  JedetLa actriz también apostó por el blanco con un vestido de cuello alto y cintura baja de Joaquín Serra, acompañado con piezas de Santa Joyas.GTRES
alt="alt="Laura Escanes""
  Laura EscanesLa influencer ha pisado la alfombra con un vestido palabra de honor con falda abullonada en un vibrante rojo combinado con joyas de Rabat.GTRES
alt="alt="Arturo Valls""
  Arturo VallsEl actor y presentador se ha alejado del esmoquin clásico eligiendo uno bicolor de Fursac.GTRES
alt="alt="Vanesa Romero""
  Vanesa RomeroLa actriz ha apostado por un diseño de escote halter creado en exclusiva para ella por Rubén Hernández Costura.GTRES
alt="alt="Jaydy Michel""
  Jaydy MichelLa modelo apostó por un vestido de escote barco plagado de flores doradas sobre un tejido de tul. GTRES
alt="alt="Marina Rivers""
  Marina RiversLa influencer se encargará de parte de la cobertura en RTVE Play y ha elegio un diseño en tono cobre con hombreras y 'cut out' en el abdomen.GTRES
alt="alt="Elena Sánchez""
  Elena SánchezLa periodista eligió un diseño estampado con escote barco para pisar de nuevo la alfombra roja de los premios.GTRES
alt="alt="Andrea Duro""
  Andrea DuroLa intérprete eligió un vestido negro de escote halter de Silvia Tcherassi, zapatos de Aquazzura y joyas y reloj de Festina.GTRES
alt="alt="Inés Hernand""
  Inés HernandLa presentadora ha apostado por un vestido negro de encaje para cubrir de nuevo los Goya en RTVE Play.GTRES
alt="alt="Dulceida""
  DulceidaMás clásica que nunca, la 'influencer' ha elegido un diseño palabra de honor en color marrón con una larga cola.GTRES
Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 