El director de 'Forbes' avisa de lo que está pasando en Madrid con la hostelería: "Está cerca de desbordarse el vaso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.

El director de la revista Forbes, Andrés Rodríguez, se ha sentado a charlar con David Jiménez para el podcast de El Director y ha dedicado una parte de la entrevista a hablar de cómo ve Madrid.

Sobre si la capital de España es la nueva Miami, tanto Jiménez como Rodríguez explican que esto tiene sus luces y sus sombras: por un lado está la apertura internacional de Madrid y la gran cantidad de nuevos lugares a los que ir y por otro el aumento imparable de precios.

Este aumento de precios está expulsando a la gente de los barrios y está atrayendo inversión extranjera —sobre todo de América Latina—, que elige Madrid porque, a pesar de los altos precios para los españoles, para ellos son asequibles en comparación con otras ciudades como Londres, Nueva York o París.

"Soy muy sensible a eso. No sé cuál es la solución. No estoy seguro que cuando vamos al centro de Londres estén los londinenses en el centro de Londres viviendo. Y en Nueva York y en Manhattan, ¿cuántos neoyorkinos hay?", señala el director de la prestigiosa revista.

"Es una cuestión de oferta y demanda. Sería una pena perder la vida de los barrios. Sería una pena perder la vida de Chamberí, de Lavapiés, del centro. Por otro lado, no se me ocurre compatibilizar lo fantástico que es tener la oferta gastronómica que tenemos. Es difícil compatibilizar esa oferta cosmopolita con querer ser el mismo barrio de mi abuela", señala.

Boom de la hostelería

Como director también de la revista gastronómica Tapas, Rodríguez analiza cómo está la capital de España donde hay aperturas interesantes cada poco tiempo. Jiménez reconoce que ahora sí encuentra buenos asiáticos y antes no.

Sobre si hay una burbuja en la hostelería madrileña: "Estamos cerca de desbordarse el vaso en muchas cosas. El precio de la vivienda, el exceso de turistas y también la oferta de restaurantes".

Esto significa que "a muchos de estos restaurantes no le salen las cuentas": "A veces es más fácil conseguir dinero para abrir un restaurante que cuadrar las cuentas a fin de mes. O llenarlo".

Pone el foco Rodríguez en que hay menos empresarios gastronómicos que cocineros buenos: "Es algo que se tendrá que ir regulando". Porque, explica, el empresario no es vanidoso pero el cocinero sí.

"Muchos de los grandes chefs de este país no cuadran el dinero en restaurantes, lo cuadran en asesorías, patrocinios de campañas publicitarias", comenta, que añade que gente como Dabiz Muñoz es una estrella del rock.