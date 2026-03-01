Premios Goya 2026: 'Los domingos', la verdadera ganadora frente a 'Sirat' en la gala de las lenguas cooficiales y el necesario foco en la lengua de signos 

No podemos decir que hayamos disfrutado de una gala de los Goya especialmente divertida. ¿Acaso alguna lo es? Lo cierto es que no. Pero sería injusto decir que ha resultado aburrida, ni mucho menos. Además, nadie podrá reprochar a los ganadores y ganadoras de la noche haberse excedido demasiado. Ni siquiera Susan Sarandon o Gonzalo Suárez, Goya Internacional ella, y Goya de Honor él, se fueron de tiempo.

Es verdad que había una limitación, pero todos la cumplieron. Y quien sabía que iba a ir justa de tiempo, como Eva Libertad, metió el turbo en su discurso de aceptación al Goya a Mejor Dirección Novel por Sorda. Y le dio tiempo a decir lo que tenía que decir, entre otras cosas que “la mayoría de las personas quieren comprender y construir una sociedad más justa”. Y también lo hizo su hermana...

El necesario discurso de Miriam Garlo, primera ganadora sorda

Si Eva Libertad se hizo con un Goya como directora por Sorda, su hermana Miriam Garlo lo logró como Mejor actriz revelación por esta película. Garlo fue la primera nominada sorda y se hizo con el galardón por su brillante interpretación.

“Estoy hablando dos idiomas al mismo tiempo y solo tengo un cerebro”, comenzó Garlo, que efectivamente usaba el castellano y la lengua de signos, que por cierto esta reconocida como lengua oficial en España desde 2007. Que no se nos olvide.

La protagonista de 'Sorda', Miriam Garlo GTRES

“Esta película es un sueño que se ha hecho realidad. Gracias a Álvaro (Cervantes) por convertirse en el compañero ideal. Gracias a mi Eva Libertad por ser mi hermana y porque tu sensibilidad me protege”, a lo que siguió su deseo de compartir este Goya “con todas las personas con discapacidad, sobre todo para la comunidad sorda. Este premio es para las mujeres sordas, las que han sido madre y las que no”.

"Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso cultural como sociedad. Aprendamos lengua de signos si podemos, y si no, usemos nuestra inteligencia, nuestros cuerpos y nuestro arte para comunicarnos”.

Pero hubo más. Miriam Garlo recordó algo importante que mucha gente olvida. Las personas que no oyen son sordas, no mudas: “Ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Somos personas sordas, tenemos identidad propia y una voz propia, pero no siempre es oral”, finalizó la actriz, no son antes condenar los genocidios y lanzar vivas a la lengua de signos y al cine invisible.

​Una alfombra roja muy blanca (salvo excepciones)

No hay evento de altura que se precie sin su correspondiente alfombra roja. Pero la del Auditori de Barcelona para los Goya fue más blanca, el color elegido mayoritariamente por quieres desfilaron por la alfombra roja de la gran fiesta del cine español.

La actriz ha sido una de las más atrevidas con un vestido de Vivienne Westwood con su característico corsé y falda con color degradado verde alejado de blanco que dominó la alfombra roja GTRES

Hubo eso sí alguna excepciones como Patricia López Arnaiz, con un Loewe amarillo, o Susana Abaitua, que se vistió de verde de la mano de Vivienne Westwood. También destacaron Oliver Laxe con un traje rojo de terciopelo de Mansolutely o Marc Clotet, con transparencias.