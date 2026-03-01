Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Premios Goya 2026: 'Los domingos', la verdadera ganadora frente a 'Sirat' en la gala de las lenguas cooficiales y el necesario foco en la lengua de signos
Cultura
Cultura

Premios Goya 2026: 'Los domingos', la verdadera ganadora frente a 'Sirat' en la gala de las lenguas cooficiales y el necesario foco en la lengua de signos 

Aunque 'Sirat' se ha alzado con seis Goyas, la película de Alauda Ruiz de Azúa se ha llevado los premios principales.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Alauda Ruiz de Azúa con su premio en los Goya 2026
Alauda Ruiz de Azúa con su premio en los Goya 2026Gtres

No podemos decir que hayamos disfrutado de una gala de los Goya especialmente divertida. ¿Acaso alguna lo es? Lo cierto es que no. Pero sería injusto decir que ha resultado aburrida, ni mucho menos. Además, nadie podrá reprochar a los ganadores y ganadoras de la noche haberse excedido demasiado. Ni siquiera Susan Sarandon o Gonzalo Suárez, Goya Internacional ella, y Goya de Honor él, se fueron de tiempo.

Es verdad que había una limitación, pero todos la cumplieron. Y quien sabía que iba a ir justa de tiempo, como Eva Libertad, metió el turbo en su discurso de aceptación al Goya a Mejor Dirección Novel por Sorda. Y le dio tiempo a decir lo que tenía que decir, entre otras cosas que “la mayoría de las personas quieren comprender y construir una sociedad más justa”. Y también lo hizo su hermana...

El necesario discurso de Miriam Garlo, primera ganadora sorda

Si Eva Libertad se hizo con un Goya como directora por Sorda, su hermana Miriam Garlo lo logró como Mejor actriz revelación por esta película. Garlo fue la primera nominada sorda y se hizo con el galardón por su brillante interpretación.

“Estoy hablando dos idiomas al mismo tiempo y solo tengo un cerebro”, comenzó Garlo, que efectivamente usaba el castellano y la lengua de signos, que por cierto esta reconocida como lengua oficial en España desde 2007. Que no se nos olvide.

Miriam Garlo
  La protagonista de 'Sorda', Miriam GarloGTRES

“Esta película es un sueño que se ha hecho realidad. Gracias a Álvaro (Cervantes) por convertirse en el compañero ideal. Gracias a mi Eva Libertad por ser mi hermana y porque tu sensibilidad me protege”, a lo que siguió su deseo de compartir este Goya “con todas las personas con discapacidad, sobre todo para la comunidad sorda. Este premio es para las mujeres sordas, las que han sido madre y las que no”.

"Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso cultural como sociedad. Aprendamos lengua de signos si podemos, y si no, usemos nuestra inteligencia, nuestros cuerpos y nuestro arte para comunicarnos”.

Pero hubo más. Miriam Garlo recordó algo importante que mucha gente olvida. Las personas que no oyen son sordas, no mudas: “Ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Somos personas sordas, tenemos identidad propia y una voz propia, pero no siempre es oral”, finalizó la actriz, no son antes condenar los genocidios y lanzar vivas a la lengua de signos y al cine invisible.

​Una alfombra roja muy blanca (salvo excepciones)

No hay evento de altura que se precie sin su correspondiente alfombra roja. Pero la del Auditori de Barcelona para los Goya fue más blanca, el color elegido mayoritariamente por quieres desfilaron por la alfombra roja de la gran fiesta del cine español.

Susana Abaitua
  La actriz ha sido una de las más atrevidas con un vestido de Vivienne Westwood con su característico corsé y falda con color degradado verde alejado de blanco que dominó la alfombra rojaGTRES

Hubo eso sí alguna excepciones como Patricia López Arnaiz, con un Loewe amarillo, o Susana Abaitua, que se vistió de verde de la mano de Vivienne Westwood. También destacaron Oliver Laxe con un traje rojo de terciopelo de Mansolutely o Marc Clotet, con transparencias.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 