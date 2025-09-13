La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Mar afuera'

La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda 'Mar afuera', dirigida por Norberto López Amado, Rómulo Aguillaume y disponible tanto en Disney Plus como en Atresplayer a partir del domingo 14 de septiembre.
