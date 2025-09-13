La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Mar afuera'

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda 'Mar afuera', dirigida por Norberto López Amado, Rómulo Aguillaume y disponible tanto en Disney Plus como en Atresplayer a partir del domingo 14 de septiembre. 

