La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Pubertat'

La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana además habla sobre la decisión de À Punt, la cadena autonómica valenciana, de en vez de cubrir la manifestación que estaba teniendo lugar en las calles de Valencia por la gestión de Mazón ante la tragedia de la DANA, y que congregó alrededor de 50.000 personas, preferir emitir una corrida de toros de 1997 de Vicente Barrera. Por otro lado, también nos recomienda 'Pubertat', una serie de 6 episodios disponible en HBO, creada y dirigida por Leticia Dolera.
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos