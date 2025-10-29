Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Pubertat'
Vídeos

Vídeos

La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Pubertat'

La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana además habla sobre la decisión de À Punt, la cadena autonómica valenciana, de en vez de cubrir la manifestación que estaba teniendo lugar en las calles de Valencia por la gestión de Mazón ante la tragedia de la DANA, y que congregó alrededor de 50.000 personas, preferir emitir una corrida de toros de 1997 de Vicente Barrera. Por otro lado, también nos recomienda 'Pubertat', una serie de 6 episodios disponible en HBO, creada y dirigida por Leticia Dolera. 

Mariola Cubells
Mariola Cubells
Vídeos para ti