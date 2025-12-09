la recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'The Morning Show' y 'Me alegro de que mi madre haya muerto'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda 'The Morning Show', una serie disponible en Apple TV y que estrena su cuarta temporada. Protagonizada por Jennifer Aniston y por Reese Witherspoon cuenta la caída libre de un informativo matutino a raíz de un escándalo, y su lucha por sobrevivir en una era en la que las noticias llegan en la palma de tu mano. Además, también nos recomienda el libro 'Me alegro de que mi madre haya muerto' escrito por Jennette McCurdy, actriz infantil que saltó a la fama por la serie de Nickelodeon 'iCarly'.
