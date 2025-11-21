Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'La foto' y 'Yakarta'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana además habla sobre el documental de producción propia de RTVE Play 'La foto', el cual habla de esa foto del dictador al borde de la muerte, rodeado de máquinas, electrodos y tubos. Por otro lado, también nos recomienda 'Yakarta', una serie de 6 episodios disponible en Movistar Plus+, creada por Diego San José y dirigida por Elena Trapé. 

