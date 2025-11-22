¿Y tú qué miras? Con Álvaro Morte: "Cuando aceptas un proyecto lo tienes que aceptar con todas las consecuencias"
El actor Álvaro Morte estrena 'Anatomía de un instante' la miniserie de Movistar Plus en la que interpresa a Adolfo Suárez. Esta miniserie de cuatro episodios disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Y se reúnen con Mariola Cubells para hablar de televisión, de todos los programas que les han ido acompañando desde pequeños y del audiovisual que les ha ido formando hasta la actualidad. Así, a través del cuestionario de '¿Y tú qué miras?', viajarán por todo ese contenido que tanta presencia ha tenido a lo largo de sus vidas.
