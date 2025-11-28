La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Ena. La reina Victoria Eugenia'

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda 'Ena. La reina Victoria Eugenia', una miniserie de 6 episodios producida por RTVE y creada por Javier Olivares. Cuenta la historia de la reina Victoria Eugenia.

Redacción HuffPost
