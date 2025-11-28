La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Ena. La reina Victoria Eugenia'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda 'Ena. La reina Victoria Eugenia', una miniserie de 6 episodios producida por RTVE y creada por Javier Olivares. Cuenta la historia de la reina Victoria Eugenia.
