La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Mujeres imperfectas' y 'Vivir con los hombres. Reflexiones sobre el juicio Pelicot'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda la serie 'Mujeres imperfectas' de ocho episodios y que está disponible en Apple TV. Está dirigida y creada por Annie Weisman. Una serie que está basada en la novela homónima de Araminta Hall. Junto con esta serie también nos recomienda el libro de Manon Garcia 'Vivir con los hombres. Reflexiones sobre el juicio Pelicot'.