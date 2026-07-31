El embajador de Israel en la ONU ataca a España por su "colonialismo" en Ceuta y Puente le da una inquietante réplica

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, ha arremetido este viernes contra la política migratoria del Gobierno de España, a propósito de la crisis migratoria en Ceuta desatada por la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos, al tiempo que ha instado a Madrid a explicar "por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África".

"España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta, tras la crisis provocada por su política de inmigración", ha manifestado Danon en un mensaje en redes sociales, pese a que no ha tenido lugar tal declaración.

El propio Gobierno español ha aclarado este jueves que no es posible aplicar la declaración de la emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa estatal de protección civil no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil, indica Europa Press.

A renglón seguido, el diplomático israelí ha instado al Ejecutivo español a "explicar al mundo por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África", en lugar de "seguir dando lecciones" a su país. Una manera de censurar que nuestro país critique los asentamientos en suelo palestino cuando, en su mente, España ocupa suelo de Marruecos.

Las palabras de Danon, que es un miembro del ala dura del Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, han sido replicadas por el ministro de Transportes y Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Usando también la red social X, ha dejado sólo una línea, pero qué línea: "Pues empieza a estar todo bastante claro", se lee.

Su reflexión es tan abierta que da lugar a especulaciones. La sencilla es que expone que Israel queda retratado por su comparación de la ocupación de Palestina que lleva a cabo, que viola el derecho internacional según sucesivas resoluciones de la ONU, frente a la soberanía española histórica sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La compleja conecta con todo un movimiento en redes sociales que se cuestiona por qué Marruecos bajó la vigilancia en los últimos días, por qué ha permitido el paso de más de 49.000 personas (y subiendo) y cómo esta crisis puede conectarse con las nuevas relaciones de España con Argelia, con el rechazo demostrado por el presidente de EEUU, Donald Trump, al Ejecutivo español y por el mismo que siente el Gobierno de Netanyahu en Tel Aviv.

Israel, de hecho, ha profundizado en los últimos años tremendamente en sus relaciones con Rabat, a través de la adhesión a los Acuerdos de Abraham, por los que naciones árabes o de mayoría musulmana reconocen a Tel Aviv y entablan relaciones con él. En el caso marroquí puede haber un interés cultural y hasta vital, porque la comunidad judía siempre ha sido importante en el territorio, pero ha ido mucho más allá, desde los acuerdos académicos y comerciales a los defensivos, directamente.

La polémica del hijo de 'Bibi'

Sobre la soberanía de Ceuta y Melilla ha habido ya polémicas en el pasado con Israel. La más llamativa data de mayo de 2019, cuando el hijo del actual primer ministro, publicó en redes sociales un mensaje animando a los musulmanes a "liberasen" ambas ciudades, generando un fuerte revuelo diplomático.

"Queridos árabes y musulmanes. ¿Queréis liberar tierras árabes islámicas ocupadas? ¡Aquí tenéis un buen comienzo!", aseguraba su tuit, en un texto acompañado con un mapa con los enclaves españoles en el norte de África y otras islas en el mar de Alborán. El dibujo remarcaba Ceuta, Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas, la isla de Alborán y las islas Chafarinas.

La embajada de Israel en España tuvo que desmentir entonces cualquier cambio de postura oficial o apoyo a reclamaciones marroquíes sobre estas ciudades autónomas.

El pasado abril, la embajadora de Israel en España, Dana Erlich, aseguró que Israel "no está pensando" en modificar esa posición porque para el Gobierno de derecha, ultranacionalistas y religiosos este tema "no es relevante" en el momento actual. En un coloquio celebrado en Madrid, la diplomática se refirió a las informaciones recogidas ese mes por algunos medios israelíes que apuntaban que Tel Aviv estaría dispuesto a apoyar diplomáticamente a Marruecos en sus aspiraciones.

Danon se ve que es de la parte que sí insiste en que haya cambios. Fue parlamentario, viceministro de Defensa y ministro de Ciencia, Tecnología y Espacio y, aunque no es un colono, siempre ha defendido el aumento de la invasión de Palestina y hasta la anexión de los asentamientos en Jerusalén Este y Cisjordania, en los que residen ilegalmente unas 600.000 personas, según la ONU. Ejerció como presidente del Likud Mundial y ha llegado a desafiar internamente a Benjamín Netanyahu por el liderazgo del partido en el pasado.

Desde Estados Unidos se ha responsabilizado a las autoridades españolas y sus "políticas de extrema izquierda" del repunte en las llegadas a Ceuta, igualmente. "El presidente Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguiera aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, entre ellas las que facilitan la inmigración masiva", ha recordado la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, en declaraciones a Europa Press, quien avisaba así a "España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva (que) deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición".