Bernardos no se muerde la lengua con la polémica del ático de Ayuso: "Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular"

El popular economista Gonzalo Bernardos ha sido preguntado en el programa Más Vale Tarde de laSexta por la exclusiva que adelantó este miércoles el diario El País de la compra y posterior puesta en venta de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid.

Preguntado por si los madrileños pueden perder dinero, Bernardos ha comenzado detallando que "el mercado en el centro de Madrid es un mercado que está francamente mal y que las transacciones han bajado muchísimo porque han dejado de venir los ricos latinoamericanos".

"Entonces empresas que se han dedicado a comprar, reformar y vender hay alguna que ha caído en concurso de acreedores. Muchas van a perder mucho dinero porque van a tener que vender si quieren hacerlo rápidamente por un precio inferior al que lo han comprado", ha añadido.

Tras esta explicación del contexto, ha contestado a la pregunta de si iba a perder dinero: "Los madrileños lo que van a perder es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que serían 378.000 euros, pero, ojito, ese impuesto lo paga una empresa pública porque es una sociedad mercantil de la Comunidad de Madrid. La cosa es que ese impuesto se lo hubiera ahorrado si lo hubiera comprado la Comunidad de Madrid porque no paga ITP. Segundo, se van a perder gastos de notario, registro y otros que son, aproximadamente, 6.000 euros. Por lo tanto aquí tenemos 384.000 euros solo por la compra".

Bernardos ha apostillado que duda mucho que "lleguen a ganar dinero si lo venden rápido" y hasta se ha mojado opinando que creen que "perderán". Además, ha puesto el ejemplo de otro inmueble que tiene la Comunidad de Madrid en la Gran Vía y que lleva más de un año en venta sin conseguir venderlo y con el mercado empeorando.

"Otro dato, ¿cuántas oficinas conoces que tengan 199 metros cuadrados de terraza? He conocido muchas oficinas y ninguna tenía eso. ¿Quién quiere 199 metros cuadrados de terraza? Alguien que va a vivir ahí y piensa relajarse mucho en esa terraza porque va a tener un chill out. De esta compra, lo más sospechoso de todo es cómo para hacer un uso de oficinas, que no está permitido, se compra una terraza espectacular", ha comentado.

Finalmente, Bernardos ha sido preguntado por la sensación que le da el hecho de que lo vendan junto a otros cuatro inmuebles por 20 millones de euros: "La ha fastidiado clarísimamente y lo ha hecho por alguna razón que yo no llego a creerme del todo, no me lo puedo imaginar, que es que a veces los políticos se creen impunes y pueden hacer lo que les de la gana. Lo que dice es que lo va a dedicar para oficinas, si no está permitido. Si realmente lo dedicara para esto y siendo la Comunidad de Madrid, presumiblemente el Ayuntamiento podría mirar para otro lado".

"Hay, a veces, meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular. Han metido el tema sentimental de ayudar a pobres que se han quedado sin casa al haber sido afectados por los incendios, pero para eso están las partidas extraordinarias, no la venta de patrimonio. Tampoco se compra nada hoy para vender pasado mañana", ha rematado el economista, concluyendo con un "Ayuso, qué gran metedura de pata".