Irene Montero revela cuál es la realidad del mito que le acompaña de que fue cajera de un Mercadona: "Se mezcla con machismo y clasismo"

La eurodiputada de Unidas Podemos Irene Montero ha hablado en una reciente entrevista para el Hora 25 de la Cadena SER sobre el mito que le ha acompañado durante toda su carrera política de que había empezado trabajando como cajera en un Mercadona. Ella ha explicado cuál es la verdadera realidad de esta afirmación.

"¿Tú no trabajaste nunca en Mercadona?", ha sido preguntada directamente la que es una de las fundaciones y máximas representantes de la formación morada. "No, no, no", ha negado inmediatamente Montero, que ha contado que fue cajera, pero de una tienda de la cadena Saturn en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

"Ahí curraba una amiga mía de la universidad, que sigue siendo una grandísima amiga mía. Curraba 12 horas y era un trabajo compatible con los estudios. Servía para poder tener algo de dinero y no pedirles a mis padres, que tenían dos curros y era su dinero y yo ya era mayor de edad", ha recordado la eurodiputada.

Montero también ha respondido al hecho de que se haya usado como arma política contra ella para querer desprestigiarla: "Es esta cosa clasista y tan antidemocrática que es cómo nos va a decir una cajera cómo se hacen las leyes. En eso consiste la democracia, en que decidimos entre todas y todos quienes hacen las leyes y no los hombres con corbata, que se creen que son los únicos que pueden tomar decisiones".

A este colectivo también les ha mandado un mensaje: "Ya tenéis demasiado poder. Democracia significa que el poder se reparte y que pensamos colectivamente cómo hacer las cosas. Ahí hay un punto muy clasista también de cuáles son los trabajos importantes porque obviamente ser un juez es muy importante, pero una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio o una trabajadora del hogar también lo es. Entonces, sí, ahí se mezcla todo con machismo, clasismo, etc".