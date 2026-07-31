Sánchez califica de "violación de la integridad territorial de España" la entrada de casi 50.000 migrantes en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado este viernes de "violación de la integridad territorial de España" la entrada masiva de casi 50.000 migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta en las últimas horas. "Lo sucedido ayer merece todo nuestro reproche en el nivel más enérgico posible", ha señalado.

En una rueda de prensa durante su visita a Ceuta, el presidente del Gobierno ha asegurado que España va a utilizar "todos los recursos del Estado" para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís y la convivencia en la ciudad" y ha anunciado que agilizarán los plazos para proceder a las expulsiones de muchos de los migrantes que han entrado de forma irregular. "Estamos acelerando todo lo que tiene que ver con los expedientes y la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular. De hecho, ya se está produciendo la salida de muchos de ellos. En todo caso, se ha pedido materializar esos expedientes de expulsión", ha señalado.

Sobre el origen de esta entrada masiva de migrantes, que supera con creces la crisis del año 2021, Sánchez ha evitado responsabilizar a Marruecos y ha culpado principalmente a las mafias que trafican con seres humanos y a la lectura que se ha hecho de una sentencia del Tribunal Supremo que impide las repatriaciones inmediatas de aquellos que entran al país a nado, al no haber una frontera física. Sobre esto último, Sánchez ha asegurado que se ha pedido el despliegue de unas boyas en El Espigón para crear una barrera física en el mar que, desde el punto de vista administrativo, ayude a sortear la restricción de la sentencia.

Finalmente, frente a las críticas de la oposición y de algunos países de la UE por lo ocurrido en las últimas horas en Ceuta, Sánchez ha defendido su política migratoria. "Para nosotros es un asunto central y tiene como ejes la protección de fronteras, la cooperación en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, las políticas de integración y las cooperación con los países de tránsito y de origen de los migrantes", ha concluido.

Pedro Sánchez incluyó este viernes en su agenda una visita a la ciudad de Ceuta después de desatarse esta última crisis migratoria. El presidente del Gobierno ha visitado el lugar junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos han sido recibidos con insultos y gritos de "dimisión" por un grupo de más de un centenar de ciudadanos que se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento.