Un psicólogo se fija en un detalle de Ayuso cuando da explicaciones sobre el ático comprado y sentencia: "Con esto busca influir en la percepción"

El psicólogo y creador de contenido Félix, quien se hace llamar @felixpsicoactualidad en redes sociales, ha analizado el momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da explicaciones sobre la compra del ático por parte del Ejecutivo regional.

El diario El País informó de que la Comunidad de Madrid compró un ático en Chamberí, usado como "oficina temporal" debido a las obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Para la presidenta madrileña fue una "campaña de desprestigio": "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo".

Tampoco afirmó si iba a ser para ella y señaló que existía la posibilidad de que fuera para consejeros. Pero esas palabras ya no valen para nada, pues ahora la Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves que venderá el ático de lujo para destinar las ganancias a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

Una jugada "muy inteligente"... que no cuela

Este psicólogo destaca que la jugada de Ayuso a la hora de dar explicaciones fue "muy inteligente" debido a la ropa elegida para la ocasión, que nunca es casualidad: "Qué inteligente resulta que, cuando Ayuso estaba dando explicaciones sobre el piso en Chamberí que ha comprado la CAM y estaba diciendo que no es para ella, ella iba vestida completamente de blanco".

"Ayuso ha sido muy inteligente porque ese color se asocia con la pureza, la inocencia y la limpieza. Al usarlo, la persona puede buscar contrarrestar la percepción de un acto que podría parecer moralmente dudoso. Además, con esto, la persona podría enviar un mensaje no verbal que diga: soy transparente y no tengo nada que ocultar", ha explicado el psicólogo.

"Con esto puede busar influir en la percepción del público y calmar el enfado sin usar palabras", ha sentenciado el experto. En cuanto a las reacciones, han sido más de 138 comentarios y muchos han seguido siendo críticos a pesar de la imagen: "Ni de blanco cuela".