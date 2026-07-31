Un bombero acude al incendio de un bosque y se indigna al encontrar el origen: "La estupidez humana hace más fuegos de lo que pensamos"

El bombero forestal y creador de contenido Tomás Omil ha lanzado un mensaje de advertencia después de acudir a un incendio en un bosque y descubrir cuál había sido el origen del fuego, especialmente tras unas difíciles e intensas semanas en las que Ávila y la Comunidad de Madrid han vivido uno de sus peores momentos por los intensos incendios registrados en ambas regiones.

Por fin, estos incendios han salido de la emergencia nacional. El pasado jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras escuchar las propuestas de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y los técnicos, anunció la decisión de pasar al nivel 2 de emergencia.

En el caso de Omil, el incendio es ajeno a estos grandes fuegos, pero su origen sí tiene relación con una de las causas más comunes. "Atención, mirad esto, para que lo tengáis en cuenta y quede aquí registrado. Vinimos hoy a un incendio y atención a lo que hay a los alrededores de los focos que acabamos de pagar", ha advertido en su perfil de TikTok (@tomas._.omil).

El origen del fuego, muy común

Enseñó cómo el suelo, en una zona de hierba situada en la entrada al bosque, estaba lleno de restos de pirotecnia. "Todo esto de las fiestas de ayer a la noche y ala, imprudencia humana pura y dura", ha lamentado el bombero.

"Luego que si no aprendemos, eh. La madre que los parió. Luego que si pirómanos, no sé qué... La estupidez humana, señores, acordaos de mí. La estupidez humana hace más fuego de lo que pensamos", ha sentenciado.

Han sido más de 240 los usuarios que han mostrado su indignación y han criticado el uso de la pirotecnia, especialmente en este tipo de zonas y más aún ante la grave situación provocada por los incendios que asolan España cada verano: "Habría que pasarles la factura a la comisión de fiestas de ese pueblo o a sus vecinas".

"Luego la culpa es de Sánchez, claro, poco nos pasa", ha opinado la usuaria @Mayte en los comentarios. "De fiesta mientras vosotros os jugáis la vida extinguiendo incendios... La pirotecnia debería estar prohibida", ha expresado la usuaria María, una opinión de las más repetidas entre las respuestas.