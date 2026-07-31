La contundente nota de Pedro Ruiz sobre lo que está ocurriendo en Ceuta: "No estaría mal que el rey, aunque manda poco, dijera alguna cosa"

La noticia de la semana lleva a Ceuta directamente al centro de la atención tras vivir una grave crisis migratoria, después de que casi 50.000 personas cruzaran hasta la ciudad, colapsando su capacidad de acogida.

El Gobierno central ha cifrado en 37.500 los inmigrantes que ya han regresado a Marruecos tras una entrada continua en Ceuta desde el pasado jueves. Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado hace escasos minutos que el balance de inmigrantes muertos durante la entrada masiva asciende a 57 personas.

No se habla de otra cosa y el humorista y presentador Pedro Ruiz ha querido pronunciarse y, más serio que nunca, ha lanzado un dardo al rey Felipe VI y a los políticos españoles, además de a las autoridades pertinentes de Marruecos.

"Uso la palabra súbdito de manera consciente"

"Mientras el rey Mohamed VI celebraba el día de su trono, miles y miles de sus ciudadanos, ojalá fueran ciudadanos de verdad, entraban en Ceuta para escapar de él y de sus increíbles fiestas", ha expresado al principio de un vídeo publicado en sus redes sociales (@pedroruizcespedes).

"El bochornoso lujo de su vida, su omnímodo y tiránico poder y su escandalosa fortuna contrastan con la miseria y la falta de futuro de sus súbditos", ha añadido. Esa palabra la ha recalcado: "Aquí sí que uso la palabra súbdito de una manera consciente".

"Aunque el rey manda poco..."

Para las autoridades españolas también tiene un recado: "La autoridad de aquí, entre tanto, chapotea en sus fangos y culpa a las mafias. ¿A cuál de todas? Discursitos". De Felipe VI menciona que "tampoco estaría mal que, aunque manda poco, dijera alguna cosa".

"Las relaciones entre una democracia y una dictadura coronada son de dudosos mínimos. Y la buena gente no tiene por qué pagar las corrupciones ni las trampas", ha lamentado.

Al final del vídeo ha querido hacer un pequeño resumen con el mismo contundente mensaje: "Resumen, en alguno de los países han de cambiar las decisiones, pero ya. Mando desde aquí un fuerte abrazo a los ceutíes que están pasando por todo esto. Un abrazo".