Preguntan a Arturo Pérez-Reverte por la situación en Ceuta y no se corta lo más mínimo: "En política exterior somos el hazmerreír"

Después de que varios usuarios pidieran al escritor Arturo Pérez-Reverte, antiguo corresponsal de guerra y autor de El capitán Alatriste, que se pronunciara sobre la grave crisis migratoria que está viviendo Ceuta, este ha dado una breve pero contundente opinión en un tuit publicado en X. Además, algunos usuarios han recuperado un artículo que escribió en los años 80.

Este jueves, España dio un vuelco tras la entrada masiva de casi 50.000 inmigrantes por mar y tierra, que colapsaron el sistema de acogida de Ceuta. Este viernes, el Gobierno anunció que 37.500 de las personas que entraron ya están regresando a Marruecos. De todos ellos, hasta el momento se conoce que han muerto 57 personas durante la entrada.

Ha sido la noticia de la semana, junto con los graves incendios que asolan Ávila y la Comunidad de Madrid, y no se habla de otra cosa. Finalmente, el escritor ha dado su opinión con una contundente crítica al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

"Somos el hazmerreír"

"Me piden mi opinión... Por qué no dice nada de lo de Ceuta, etcétera. Y, bueno. Ya que me preguntan, lo que opino es que en política exterior somos el hazmerreír de Europa, África, Asia, América y Oceanía", ha tuiteado, adjuntando una imagen de la situación de Ceuta y otra del propio Albares.

Algunos usuarios han respondido a su mensaje con opiniones parecidas a las del escritor: "Como cualquier persona con un poco de sentido común. Que crucen tus fronteras sin que nadie te lo impida da una idea del hazmerreír que usted dice".

Italia, la primera en actuar

Esta crisis tiene muchas consecuencias en el exterior. Una de ellas se ha producido hace escasas horas. Italia, con Giorgia Meloni a la cabeza, ha anunciado la suspensión, de forma unilateral, de los acuerdos de libre circulación de la UE en el espacio Schengen con España.

Eso sí, el país italiano no puede excluir por sí solo a España de una zona que ha sido acordada por la Unión Europea y otros países europeos. Si la petición se consolidara entre el resto de miembros, supondría la suspensión de la libre circulación de personas entre España y el resto de países firmantes, además del restablecimiento de los controles en las fronteras españolas.