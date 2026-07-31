Italia anuncia la suspensión unilateral del acuerdo Schengen con España por la crisis en Ceuta y cierra fronteras aéreas y marítimas

Italia ha anunciado la suspensión de forma unilateral de los acuerdos de libre circulación de la UE en el espacio Schengen con España. La decisión del Gobierno de Giorgia Meloni, solicitada previamente a toda la UE pero sin que encontrase respaldo múltiple, llega en respuesta a la entrada masiva de migrantes ilegales a Ceuta procedentes de Marruecos.

Se da la circunstancia de que Italia no tiene frontera terrestre con España, pero sí hay canales de comunicación directa de pasajeros tanto a nivel aéreo como a nivel marítimo, por lo que ha ordenado el cierre de ambas puertas de acceso a su territorio a los ciudadanos procedentes de España, tras horas de choque diplomático entre Roma y Madrid.

En línea con el anuncio sobre España, el Ejecutivo italiano ha anunciado el refuerzo de la frontera terrestre con Francia, esto sí coordinado con el Gobierno de Emmanuel Macron y a sabiendas de que el país galo sí tiene frontera terrestre con el español.

Aunque Italia por sí sola no puede excluir a España de una zona acordada por la UE y otros países europeos (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), de cuajar su petición al resto de miembros supondría la suspensión de la libre circulación de personas entre España y el resto de países firmantes, así como el restablecimiento de los controles en las fronteras españolas.