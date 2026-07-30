Mónica García tiene claro lo que intenta Ayuso tras saberse que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo: "Es una suerte de estudio sociológico"

El ático que la Comunidad de Madrid ha comprado como oficina para que Isabel Díaz Ayuso trabaje durante las obras en la sede de la Puerta del Sol está dando mucho que hablar.

La casa de lujo ronda los seis millones de euros y está ubicado en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de España. En rueda de prensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que todo era una "campaña de desprestigio" contra ella: "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo".

Las reacciones políticas no se han hecho esperar y tanto desde el PSOE como desde Más Madrid han salido a denunciar lo ocurrido. El ministro de Transportes, Óscar Puente, puso un tuit muy breve donde escribió: "Cómo se cachondea de todo el mundo".

A las críticas se ha sumado también la dirigente de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, que planteado que lo que está haciendo Ayuso es ver hasta qué punto puede Ayuso hacer y deshacer a su antojo sin ningún tipo de consecuencia política ni penal.

"Yo creo que lo que Ayuso está haciendo es una suerte de estudio sociológico para comprobar hasta dónde puede llegar sin pagar ningún coste político: si salió indemne de la pandemia y los 7.291 mayores, de apoyar a genocidas, de defenestrar a Casado por los chanchullos de su hermano, de Quirón y de su ático de lujo, ¿por qué no iba a intentarlo con un segundo ático esta vez pagado por los madrileños?", ha afirmado García.

No es la única polémica que ha tenido Ayuso con propiedades que no son suyas. El año pasado, también el diario El País informó de que la presidenta madrileña y parte de su familia disfrutó durante un fin de semana de un chalé con piscina en la sierra que fue adquirido por el gobierno regional en 2023 por 4,3 millones de euros junto a sus montes anexos.