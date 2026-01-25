La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Querer', 'Creedme' y 'Nevenka'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda la serie 'Querer', que actualmente está disponible en Movistar+. También nos recomienda la serie 'Creedme', disponible en Netflix y dos obras audiovisuales sobre Nevenka Fernández: el documental 'Nevenka', de Ana Pastor y Maribel Sánchez-Maroto, y 'Soy Nevenka', la película de Icíar Bollaín. Las recomendaciones de esta semana van dirigidas a "toda esa pléyade de defensores que le han salido a Julio Iglesias".
