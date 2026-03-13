Uno de los periódicos más prestigiosos del mundo lleva a su portada lo de Sánchez y Trump: nadie en España ha ido tan lejos

El pasado 10 de marzo The New York Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, con más de 12 millones de suscriptores, ha llevado a su portada un artículo de opinión titulado El rechazo de España a Trump me ha convertido en patriota.

El artículo, escrito por el periodista valenciano Paco Cerdá, cuenta que a pesar de no haber sentido nunca amor por la bandera, por el himno nacional e incluso por la selección española ahora se ha sentido patriota por el papel que ha desempeñado España contra Donald Trump.

"Esta semana, cuando escuché al presidente Trump decir que España es un aliado terrible y que no tiene nada que Estados Unidos necesite, cuando vi que el líder del llamado mundo libre amenazaba con cortar todo comercio con España, sentí un orgullo inusual de ser español. Hay algo épico en sufrir la furia de un tirano, especialmente cuando esa furia surge de la negativa a ser su vasallo", ha escrito Cerdá en un artículo que se puede ver en la parte izquierda de la portada del medio norteamericano.

Ha explicado en el texto que Trump se enfadó con España por no permitir el uso de las bases de Morón y Rota en la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra el régimen Iraní.

EEUU y su apoyo a Franco

"Esas bases han sido de uso exclusivo de Estados Unidos desde 1953, cuando España estaba aislada del mundo bajo la dictadura del general Francisco Franco. En esa época se selló un vergonzoso pacto entre nuestros países: España accedió a permitir a Estados Unidos utilizar bases militares en su territorio a cambio de dinero y lo que en esencia era un reconocimiento diplomático de un régimen sangriento y represivo", ha recordado.

Ha afirmado, además, que esto supuso que Estados Unidos ayudase a liberar a Europa del fascismo pero no hizo lo mismo en España: "El presidente Dwight Eisenhower encubrió así la dictadura franquista y España aceptó ser un peón estadounidense. Algunos no hemos olvidado ese fracaso moral de la Guerra Fría".

Portada de The New York Times del 10 de marzo de 2026 Portada de The New York Times

Pone de manifiesto el texto que "esta vez España dijo no" y mostró una postura poco común contra Trump: "No soy ingenuo. Es muy posible que el Sr. Sánchez tuviera consideraciones que iban más allá de los valores, la legalidad y el humanismo al adoptar esta valiente postura".

"Pero sigo volviendo al hecho de que España dijo no. No a la guerra, y no a ese miedo contagioso, paralizante y adulador que el Sr. Trump intenta —tantas veces con éxito— inculcar, tanto en su propio país como en el extranjero", ha sentenciado sobre el papel de Pedro Sánchez en esta guerra.