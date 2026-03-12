Una de las mayores televisiones del mundo habla de lo que le espera a España y no a otros países: a muchos les pillará a contrapié

El canal de televisión Euronews, presente en 101 países, ha dedicado un artículo a analizar la fortaleza energética de España y afirma que "la revolución de las energías renovables en España mantendrá bajas las facturas energéticas incluso cuando se disparen los precios del gas".

En el texto se señala que la guerra con Irán ha sumido al mundo en "una crisis energética repentina" y que el cierre del estrecho de Ormuz y la reducción de las exportaciones energéticas de Oriente Medio "han generado temores de facturas más altas para hogares ya de por sí necesitados".

En este contexto, dice Euronews, "España ha pasado los últimos seis años invirtiendo fuertemente en energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de energía más baratos de Europa".

España, "bien posicionada"

Por eso, afirma que España "está bien posicionada para resistir estos impactos gracias a su inversión en energía renovable". Da algunos datos: "Desde 2019, España ha duplicado su capacidad eólica y solar, añadiendo más de 40 GW, más que cualquier otro país de la UE excepto Alemania, cuyo mercado energético es el doble del tamaño del de España".

"Como resultado, el precio de la electricidad en España está mucho menos influenciado por el siempre fluctuante coste del gas, que aumentó un 55% el día después de que comenzara la guerra con Irán y ha seguido aumentando", se destaca en el artículo.

Euronews cita un informe del grupo de expertos en energía Ember, publicado en octubre del año pasado, que señala que "el crecimiento de la energía eólica y solar en España ha reducido la influencia de los costosos generadores fósiles en el precio de la electricidad en un 75% desde 2019".

España, la avanzadilla

Como resultado, se subraya, "España no utilizó en absoluto energía generada con carbón en agosto de 2025, una cifra muy distinta a la de tan solo diez años antes, cuando el carbón representaba una cuarta parte de la energía española".

Pero hay más: "En 2019, antes de la revolución eólica y solar en España, tenía algunos de los precios de la electricidad más altos de Europa. Ahora tiene algunos de los más baratos".

De hecho, España podría ser la avanzadilla del mundo, puesto que Caroline Baxter, directora del Laboratorio de Riesgos Convergentes del Consejo de Riesgos Estratégicos de Washington, dice que "no le sorprendería" que se produjera algún cambio hacia la energía verde debido al conflicto en Irán, aunque sólo sea porque la energía renovable ofrece más estabilidad que los combustibles fósiles.