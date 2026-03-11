Así van las encuestas de las elecciones de Castilla y León 2026: posibles pactos de Gobierno, ganadores y perdedores según los sondeos

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un mitin en Toro (Zamora), este lunes.EFE/Mariam A. Montesinos

Los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas el domingo 15 de marzo. En estos últimos días de campaña cobran gran importancia los sondeos, ya que ofrecen pistas de los posibles escenarios y pactos que se pueden darse entre los candidatos tras las elecciones.

La mayoría de encuestas apuntan a un panorama similar: victoria del candidato del PP y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que volvería a necesitar el apoyo de Vox para formar gobierno.

Sin embargo, hay algunas diferencias dependiendo de la encuesta que consultes, ya que el PP ganaría con mayor o menor holgura, aunque siempre con fuerza insuficiente como para gobernar en solitario. Parece evidente que la extrema derecha será la llave para el gobierno de Castilla y León.

Esto dicen las encuestas de Castilla y León

Uno de los últimos sondeos es el de 40dB para El País y la Cadena SER. La encuesta señala que el PP lograría entre 28 y 33 escaños (ahora tiene 31), mientras que Vox superaría el 20% de los votos, llegando a los 18 escaños, 5 más que en las últimas elecciones. Entre ambas fuerzan sumarían el 52% de los votos, más que suficiente para gobernar en coalición.

La misma encuesta señala que el PSOE obtendría el 28,4% de los votos, algo menos que en 2022, cuando consiguió el 30%. Esto supondría que perdiese entre 2 y 4 escaños. En todo caso, insuficiente para gobernar.

40dB también pronostica que Unión del Pueblo Leonés (UPL) podría ganar un escaño, pasando de 3 a 4, mientras que Soria ¡Ya! mantendría los 3 que tiene o perdería uno, y Por Ávila se quedaría con el único que tiene. En cuanto a Podemos, cabe la posibilidad e que pierda su escaño.

La encuesta del CIS también apuesta por la victoria del Mañueco. Este sondeo da al PP entre 28 y 38 escaños, a Vox entre 11 y 19 y al PSOE entre 26 y 35. De nuevo, se vislumbra que el único gobierno posible es el del PP y Vox.

Atendiendo al promedio de encuestas, se podría resumir en que el PP ganaría un procurador respecto a 2022 (alcanzaría los 32), el PSOE perdería uno (tendría 27) y Vox pasaría de 13 a 16.

Ganadores y perdedores según las encuestas

El claro ganador de las elecciones, según los sondeos, es Mañueco. El actual presidente de la Junta de Castilla y León lo tiene todo a favor para revalidar el cargo, aunque necesitaría el apoyo de Vox.

Precisamente la extrema derecha es la que más crecería en las elecciones. Conseguiría 3 procuradores más y podría superar ligeramente la barrera del 20% de votos. Si los sondeos aciertan, serán la llave para el gobierno.

Otro de los ganadores apunta a ser UPL, ya que las encuestas le dan un procurador más que en 2022.

El PSOE, a pesar de la derrota que auguran las encuestas, obtendría un 28,4% de los votos, mejor que en Extremadura (25,76%) y Aragón (24,37%).

Una de las claras derrotas apunta a ser la de Ciudadanos. En 2022 consiguió retener un procurador, pero ahora, sin candidato y presentándose en 7 de las 9 provincias, parece que desaparecerá de las Cortes de Castilla y León.

Lo mismo puede suceder con Podemos. Los sondeos le dan entre 0 y 1 escaño, así que podrían perder el único procurador que mantienen.