Uno de los diarios más grandes e influyentes de Estados Unidos dedica la frase más contundente a la trayectoria de Pedro Sánchez

El diario estadounidense Los Angeles Times, considerado uno de los más grandes e influyentes de Estados Unidos y ganador de al menos 41 Premios Pulitzer, ha dedicado un contundente artículo a analizar la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de su firme oposición a Donald Trump en la guerra de Irán.

El rotativo asegura, entre otras cosas, que Sánchez es "el crítico más constante del presidente Trump en Europa" y señala que es "uno de los líderes de izquierda más destacados de Europa".

El periódico estadounidense resume en una larga y contundente frase la trayectoria del presidente del Gobierno español: "Se ha mantenido fiel a los pilares de la política progresista, defendiendo el feminismo, la inmigración autorizada, los derechos humanos, el orden internacional basado en normas y la importancia del cambio climático, todos temas que se han convertido en el blanco de las críticas del movimiento MAGA de Trump y de los políticos de extrema derecha de muchos vecinos europeos".

No es el primer choque entre Trump y Sánchez

Los Angeles Times recuerda, en este sentido, que Sánchez ya "se había destacado como rival ideológico de Trump en una serie de cuestiones, incluso antes de la guerra con Irán".

Así, destaca que Sánchez "ha sido uno de los críticos más acérrimos de la acción militar israelí en Gaza" y que "ha criticado reiteradamente las numerosas bajas civiles ocasionadas por la campaña israelí tras el ataque sorpresa de Hamás contra territorio israelí en 2023".

Incide además en que "Entre los miembros de la OTAN, España fue el único país que se negó a comprometerse a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, ante lo que Trump "respondió planteando la idea de que España debería ser expulsada del bloque militar".

Sánchez y Trump, opuestos en todos los sentidos

Pero hay más: "Mientras muchos países europeos levantaron barreras en sus fronteras y la administración Trump amplió la ofensiva contra los inmigrantes en Estados Unidos, España está en proceso de otorgar permisos de trabajo y residencia a medio millón de extranjeros que ya se encuentran en España".

"España se ha unido a países como Australia y Francia para intentar frenar el uso de las redes sociales entre los adolescentes. Esto contrasta directamente con la aceptación por parte de la administración Trump de las grandes tecnológicas y lo que consideran una defensa de la libertad de expresión en redes sociales", destaca Los Angeles Times, que deja bien claro que las políticas de Sánchez no pueden ser más diferentes a las de Trump en todos los aspectos.