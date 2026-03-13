Trump dice que España "están siendo muy malos" y un psicólogo español responde dando una lección preocupante 

Àlex Letosa, psicólogo y logopeda experto en educación y crianza y director del Centro Camina, en Barcelona, ha dado una preocupante lección después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazase con "cortar todo el comercio" con España por ser "realmente malos" con su país y con la OTAN

"Creo que no están cooperando en absoluto. Creo que se han portado muy mal, muy mal. Quizás cortemos el comercio con España", dijo Trump antes de añadir: "No sé qué está haciendo España. La situación con la OTAN es muy mala".

Letosa ha subrayado que en esas palabras del presidente de EEUU "hay algo psicológicamente muy llamativo". Pone el foco en que dice: "Han sido muy malos. Muy malos. Nada buenos".

"¿Esto es política internacional o un patio de una escuela?"

"Y uno piensa: ¿esto es política internacional o un patio de una escuela? Porque cuando alguien reduce un conflicto complejo a buenos y malos, está usando un tipo de pensamiento muy primario", alerta el psicólogo en un vídeo de TikTok.

"En psicología lo llamamos 'pensamiento dicotómico': todo es blanco o negro, conmigo o contra mí. Es el tipo de razonamiento que vemos en los niños más pequeños cuando dicen: 'Él es malo porque no ha jugado conmigo'. Pero en política internacional la realidad es muchísimo más compleja"; insiste.

"Las relaciones entre países, como dentro de la OTAN, por ejemplo, implican acuerdos, negociaciones, intereses económicos, compromisos militares, no etiquetas morales infantiles. Cuando un líder habla así simplifica el mundo para hacerlo emocionalmente comprensible a su audiencia", explica.

"Una estrategia muy eficaz, pero también muy peligrosa"

Letosa admite que esa "es una estrategia muy eficaz, pero también muy peligrosa porque, cuando divides el mundo en buenos y malos, dejas de analizar, empiezas a reaccionar, dejas de entender la complejidad humana".

"La política internacional no debería funcionar como una pelea en un patio de un colegio, Debería funcionar como política", insiste.

En esas declaraciones, Trump señalaba que España lleva así "muchos años". "El pueblo español es fantástico. Los líderes, no tan buenos", lamentó en un nuevo ataque al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la falta de compromiso con el gasto militar.