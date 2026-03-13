Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Els, abuela de 66 años: "Sólo me dejan ver a mis nietos bajo ciertas condiciones"
Sociedad
Sociedad

Els, abuela de 66 años: "Sólo me dejan ver a mis nietos bajo ciertas condiciones"

Tiene que cumplir una serie de normas si quiere ver a los niños.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Abuela cocinando con sus dos nietos.Getty Images

Cada familia educa a sus hijos de una forma distinta. Mientras algunos padres optan por normas más flexibles, otros prefieren establecer límites muy claros sobre hábitos como la alimentación, el uso de pantallas o las rutinas diarias. En ese equilibrio entre diferentes formas de criar, no siempre es fácil ponerse de acuerdo, especialmente cuando entran en juego abuelos u otros familiares que también forman parte de la vida de los niños.

Es precisamente en ese punto donde comienza la historia de Els, una abuela de 66 años que asegura que ahora solo puede ver a sus nietos, Ray y Sophie, si acepta cumplir estrictamente las reglas que su hija Eeja ha establecido. Durante años, los niños pasaban los fines de semana en su casa entre juegos, manualidades y paseos al parque. Sin embargo, un desacuerdo sobre una norma muy concreta cambió por completo el tiempo compartido con sus nietos.

Según Els, pequeñas conversaciones sobre horarios y cuidados de los menores se transformaron en exigencias, donde ya no se discutían excepciones. La madre impuso una prohibición absoluta de pantallas, incluso durante las visitas de fin de semana, y exigió que Els se ciñera a esa norma si quería seguir cuidando a los niños. “Me dijo que me fuera si no respetaba sus reglas”, cuenta la abuela en declaraciones recogidas por Kids en Kurken.

Una crianza muy estricta

Els explica que, en su casa, permite a los niños ver media hora de televisión, concretamente programas infantiles de carácter educativo, y que ese momento compartido en el sofá es para ella “tranquilo y enriquecedor”. Su hija, en cambio, reclama consistencia en la prohibición. “No hay excepciones a las reglas”, le dijo, y llegó a amenazar con buscar otra persona que cuide a los niños si Els no acataba la prohibición.

Para Els, el conflicto plantea una pregunta personal y ética: ¿debe renunciar a una pequeña costumbre que ella considera inofensiva para no tensar su relación con la nieta y el nieto? “Sólo me dejan ver a mis nietos bajo ciertas condiciones”, resume, y aun así son los propios niños quienes a veces le piden ver un rato la televisión, y la emoción se refleja enseguida en sus caras cuando se sientan juntos en el sofá.

La mujer admite sentir frustración y cierta tentación de “hacerlo en secreto”, pero descarta esa vía porque “no quiero crear pequeños secretos entre nosotros”, cuenta. De momento, su acuerdo es tajante: sólo podrá cuidar a los niños si cumple la prohibición absoluta de pantallas establecida por Eeja. Para muchas familias esta es el reflejo de un ajuste intergeneracional, donde el cariño y el afecto se entrelazan con las normas y límites.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos