Piden en el extranjero describir a Pedro Sánchez con una palabra y las respuestas hablan por si solas

Las últimas iniciativas lideradas por el presidente español Pedro Sánchez en torno a la guerra de Irán inciada por Estados Unidos e Israel en conjunto hace ya más de una semana, ha provocado una oleada de reacciones a nivel internacional, tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales.

Gente de Turquía, Egipto, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y otros lugares del mundo han aplaudido las medidas del ejecutivo español, así como su posición al respecto (especialmente tras plantar cara al presiente de EEUU, Donald Trump). De hecho, incluso la principal oposición turca, el político Özgür Özel, presidente del Partido Republicano del Pueblo, ha querido felicitar al socialista por su "honorable postura frente a la agresión de EEUU e Israel".

En este sentido, el canal independiente de noticias online JM News Network, el cual se dedica a dar cobertura de asuntos globales, cultura y actualidad, ha pedido a sus seguidores en su cuenta de 'X' (antes conocido como Twitter) que describan al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con una palabra. Las respuestas hablan por si solas.

"The Goat" (La cabra), "The best in the world" (El mejor del mundo), "Respect" (Respeto), "The only brave leader in Europe" (El único lider valiente de Europa), "Integridad made in Spain" (Integridad hecha en España), "Boss" (Jefe), "Legend" (Leyenda), "Intelligent" (Inteligente), "Amazing" (Increíble)... son solo algunos ejemplos de las respuestas que los usuarios han señalado en la red social, donde incluso usuarios como Najam Masood han defendido que que "se merece el premio nobel de la paz".

"El presidente del Gobierno español merece ser nominado al premio de la paz, no por quienes han impuesto la guerra en Oriente Medio", ha señalado en la misma línea el usuario @shabbirmalik786. La publicación acumula ya 2.000 respuestas, más de 123.000 reproducciones y 6.000 'me gusta'.

Algunas de las iniciativas que ha tomado España en torno a la guerra de Irán, que le han valido algunas amenazas de Donald Trump, han sido el veto a que EEUU use las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra el pueblo iraní o el cese de su embajadora en Tel Aviv.