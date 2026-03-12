Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Piden en el extranjero describir a Pedro Sánchez con una palabra y las respuestas hablan por si solas
Virales
Virales

Piden en el extranjero describir a Pedro Sánchez con una palabra y las respuestas hablan por si solas

La publicación acumula ya 2.000 respuestas, más de 123.000 reproducciones y 6.000 'me gusta'. Lo ha preguntado el canal independiente de noticias online JM News Network.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.GETTY

Las últimas iniciativas lideradas por el presidente español Pedro Sánchez en torno a la guerra de Irán inciada por Estados Unidos e Israel en conjunto hace ya más de una semana, ha provocado una oleada de reacciones a nivel internacional, tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales. 

Gente de Turquía, Egipto, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y otros lugares del mundo han aplaudido las medidas del ejecutivo español, así como su posición al respecto (especialmente tras plantar cara al presiente de EEUU, Donald Trump). De hecho, incluso la principal oposición turca, el político Özgür Özel, presidente del Partido Republicano del Pueblo, ha querido felicitar al socialista por su "honorable postura frente a la agresión de EEUU e Israel". 

En este sentido, el canal independiente de noticias online JM News Network, el cual se dedica a dar cobertura de asuntos globales, cultura y actualidad, ha pedido a sus seguidores en su cuenta de 'X' (antes conocido como Twitter) que describan al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con una palabra. Las respuestas hablan por si solas. 

"The Goat" (La cabra), "The best in the world" (El mejor del mundo), "Respect" (Respeto), "The only brave leader in Europe" (El único lider valiente de Europa), "Integridad made in Spain" (Integridad hecha en España), "Boss" (Jefe), "Legend" (Leyenda), "Intelligent" (Inteligente), "Amazing" (Increíble)... son solo algunos ejemplos de las respuestas que los usuarios han señalado en la red social, donde incluso usuarios como Najam Masood han defendido que que "se merece el premio nobel de la paz". 

"El presidente del Gobierno español merece ser nominado al premio de la paz, no por quienes han impuesto la guerra en Oriente Medio", ha señalado en la misma línea el usuario @shabbirmalik786. La publicación acumula ya 2.000 respuestas, más de 123.000 reproducciones y 6.000 'me gusta'.

Algunas de las iniciativas que ha tomado España en torno a la guerra de Irán, que le han valido algunas amenazas de Donald Trump, han sido el veto a que EEUU use las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra el pueblo iraní o el cese de su embajadora en Tel Aviv. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos