'¿Y tú qué miras?' Con Manel Fuentes: "La televisión tenía un impacto que me apasionaba"
El periodista y presentador Manel Fuentes se reúne con Mariola Cubells para hablar de televisión, de contenido audiovisual. Manuel se someterá al cuestionario '¿Y tú qué miras?', donde repasará aquellos momentos, programas y series que no se perdía nunca y que le han ido acompañando a lo largo de sus días hasta la actualidad. 

Mariola Cubells
