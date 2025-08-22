Lo de los incendios | La Huffetera #24

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha sido durante trece años seguidos presidente de la Xunta de Galicia, donde siguen gobernando (también en Extremadura y Castilla y León) pero parece haber olvidado de quién es la competencia en la prevención y extinción de incendios.
