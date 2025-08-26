Primer Consejo de Ministros del nuevo curso político

Sigue en directo la rueda de prensa del primer Consejo de Ministros de este nuevo curso político que aprueba ayudas para los incendios y declara zonas catastróficas afectadas por el fuego. Comparecen la ministra Portavoz, Pilar Alegría, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos