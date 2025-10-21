Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Vídeos

Vídeos

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La ministra Portavoz, Pilar Alegría, comparecerá junto al el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para explicar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministras y Ministros.

Redacción HuffPost
Vídeos para ti