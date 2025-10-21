Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La ministra Portavoz, Pilar Alegría, comparecerá junto al el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para explicar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministras y Ministros.
