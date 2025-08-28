Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Senadores mexicanos se lían a golpes en el cierre de la sesión legislativa
Senadores mexicanos se lían a golpes en el cierre de la sesión legislativa

Los senadores mexicanos Gerardo Fernández Noroña, oficialista, y Alejandro Moreno, opositor, se enfrentaron a golpes este miércoles al término de una sesión de la comisión Permanente del Congreso, tras una disputa por el uso de la palabra durante la sesión. La discusión ocurrió luego de que Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomara la palabra durante la jornada legislativa. 

Redacción HuffPost
