Évole define en un palabra el eslogan del acto de Rufián y Delgado: acaba planteando una irónica alternativa
'Disputar el presente para ganar el futuro', ha sido el título elegido para el evento. 

Alfredo Pascual
El presentador de televisión Jordi Évole.
El presentador de televisión Jordi Évole.

El presentador de laSexta Jordi Évole ha opinado a través de un mensaje publicado en su perfil de X del acto que protagonizaron este miércoles en el teatro Galileo Galilei de Madrid los políticos Gabriel Rufián y Emilio Delgado junto a la periodista y colaboradora de diversos programas de televisión Sarah Santaolalla. 

El acto nace con la idea poner la primera piedra a una unidad de formaciones en la izquierda del PSOE de cara a las futuras elecciones generales con la intención de frenar el avance de Vox en la sociedad y tratar de evitar un pacto de Gobierno de la formación de Abascal con el PP, 

"¿Estoy aquí para leer argumentario y que me vaya muy bien o para poner una oreja en la calle y pensar?. Yo tengo miedo, lo que viene es salvaje. Imitadores baratos de Milei y Trump. Creo que compartimos esta responsabilidad. No sólo quiero ilusionar, quiero ganar, provincia a provincia, escaño a escaño, a Vox. A dos carrillos. Y eso no se hace con discursos de puta madre. Ciencia, método y orden", afirmó Rufián nada más empezar el acto. 

Por su parte, el diputado de Más Madrid en la Asamblea aseguró que "se necesita un gran debate que se enfrente a los que vienen a inducir terror y que incluya a mucha más gente de los que somos ahora".

Todo ello bajo la atenta mirada de medio millar de personas que habían abarrotado el teatro en un evento que ha creado ilusión y que ha sido titulado como Disputar el presente para ganar el futuro. 

La opinión de Évole

Durante toda la tarde de este miércoles, los apellidos de Rufián, Delgado y Santaolallah han sido los protagonistas en redes sociales generando incontables comentarios. Estos han llegado procedentes de personas y políticos de izquierdas, pero también de rivales políticos del bando de la derecha.

Algunos famosos también han opinado al respecto, como ha sido el caso de Jordi Évole, el presentador de Lo de Évole, que lo ha valorado a través de la red social X con un breve tuit en el que ha destacado que el título tenga un mensaje "positivo". 

"Siguiendo este acto por streaming. No tengo ni idea cómo acabará lo que hoy empieza. Agradezco que el título sea en positivo. También podrían tirar de ironía y que el eslogan electoral fuese El que pueda hacer que haga. Porque al final va de eso. Y tendría su gracia", ha afirmado el periodista. 

