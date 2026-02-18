Preguntan a una joven por qué ha ido al acto de Gabriel Rufián: su respuesta deberían exponerla en el Congreso

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, es uno de los políticos de los que más se ha hablado en España estas últimas semanas. Un día clave era este miércoles con el acto en el que participaba junto al coportavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, con la moderación de la analista política Sarah Santaolalla.

Se ha celebrado en la Sala Galileo (Madrid) en un contexto en el que Rufián busca movilizar a la izquierda ante el auge de la extrema derecha en el país (y en el mundo en general), sobre todo de cara a las próximas elecciones generales, que se celebrarán en 2027 si no hay un cambio de planes imprevisto.

Entre las más de 500 personas que han asistido al acto (y muchas se han quedado fuera por falta de aforo), ha habido una joven que ha respondido ante el micrófono de El HuffPost por qué ha decidido asistir a este acto que ha acumulado tanta trascendencia en los últimos días.

Una joven sorprende al definir a Rufián

Esta joven que ha hablado ante el micrófono de El HuffPost, de cabello rubio, cree firmemente que Gabriel Rufián es uno "de los pocos políticos que realmente dicen las cosas como las piensa".

"No tiene pelos en la lengua, muchos jóvenes le apoyamos y yo creo que es un político que admiramos muchos jóvenes hoy en día. Habla con la verdad por delante y ESO es lo que se necesita, un político que hable con la verdad por delante antes de cualquier cosa", ha defendido.

La izquierda y los inmigrantes

Otro de los asistentes que ha agarrado el micrófono de El HuffPost ha sido un hombre que ha tenido muy claro por qué ha ido a apoyar a Gabriel Rufián: "Es importantísima la unidad de la izquierda, para poder buscar una forma de parar el radicalismo de la derecha: Vox y PP. Por eso estamos aquí, intentando apoyar a Rufián".

"Nosotros, a pesar de que somos ciudadanos españoles, la posición nuestra dentro de la sociedad nos lleva a apoyar siempre a la izquierda, porque ha sido la que ha favorecido siempre a la minoría de los inmigrantes", ha defendido.

Y ha rematado: "Desde luego, ya somos nacionales, pero seguimos siendo inmigrantes. Uno es inmigrante toda su vida".