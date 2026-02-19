Carlos III se pronuncia tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés: "La ley debe seguir su curso" 

Apenas dos horas después de que se conociese la noticia de la BBC de que la policía británica había detenido en Sandringham al expríncipe Andrés por "sospecha de mala conducta en cargo público", el rey Carlos III ha emitido un comunicado al respecto.

"He conocido con la más profunda preocupación las noticias sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", comienza diciendo en el comunicado que han publicad medios como la BBC.

El monarca ha reiterado su confianza en la justicia y ha vuelto a reiterar su voluntad de facilitar el proceso policial y judicial, como ya hizo hace unas semanas. "Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación plenos y sinceros", ha señalado.

Carlos III no ha querido dejar dudas y ha recalcado: "Permítanme afirmarlo claramente: la ley debe seguir su curso". "Mientras este proceso continúe, no sería apropiado que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", ha concluido.

Esta no es la primera vez que el monarca, que ya inició a finales de 2025 el proceso de retirada de títulos a su hermano, se pronuncia sobre el caso Epstein y su vínculo con Andrés. "El rey ha dejado clara, con palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor", señalaron desde Buckingham hace 10 días.

"Si la Policía de Thames Valley se comunica con nosotros, estamos listos para apoyarlos, como es de esperar. Como se dijo anteriormente, los pensamientos y condolencias de sus majestades han estado y siguen estando con las víctimas de toda forma de abuso", indicaron entonces, mostrándose totalmente dispuestos a colaborar con la justicia.

Qué se sabe hasta ahora de la detención de Andrés Mountbatten-Windsor

En pleno día de su 66º cumpleaños, el príncipe Andrés ha sido detenido a primera hora de la mañana, según la BBC, después de que la policía de Thames Valley dijera que "estaban evaluando una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte del ex príncipe con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein" mientras el expríncipe era enviado comercial de Reino Unido.

La policía ha detallado que permanece "bajo custodia policial" en este momento, pero que no revelarán "el nombre del arrestado". Según añade la cadena pública, Andrés podría estar retenido hasta 96 horas, pero "esto requeriría múltiples prórrogas por parte de altos oficiales de policía y un tribunal de magistrados", por lo que se espera que la detención sea de un máximo de 12 o 24 horas.