La inspectora presuntamente violada critica a Marlaska por permitir al DAO dimitir y no destituirlo fulminantemente

Jorge Piedrafita, el abogado de la inspectora de policía presuntamente violada por el DAO, ha reprochado este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ofreciera al supuesto agresor la posibilidad de dimitir y no lo destituyera de forma fulminante tras conocer la denuncia. "Un hombre así no merece que se le deje optar a una dimisión, debe ser cesado", ha señalado en una entrevista al programa "La hora de la 1", de RTVE.

El letrado respondía así a la pregunta de si la víctima se había sentido desprotegida por parte del ministro, condición que Marlaska puso ayer para dimitir de sus responsabilidades. En ese sentido, Piedrafita ha dicho que la mujer siente "decepción" por este hecho, aunque no ha expresado si pedirá públicamente la salida del ministro.

Lo que sí ha confirmado el abogado es que el Ministerio del Interior no fue consciente de la denuncia hasta el mismo martes por la tarde, cuando la víctima acudió a hablar con la subdirectora general. "Antes de eso, por parte de nosotros no se había comunicado nada para que la víctima estuviera protegida. Si lo sabían antes o no, es algo que yo ignoro", ha dicho. De este modo, Marlaska puede corroborar que no tapó esta denuncia, como le criticó ayer el PP de manera reiterada durante la sesión de control en el Congreso.

Su identidad "corrió como la pólvora" por chats policiales



Sobre el estado de ánimo de la víctima, Piedrafrita asegura que está "destrozada" porque su identidad ha sido revelada en canales internos de la policía. "Como sucede en estos casos, cuando una víctima es valiente y denuncia, el poder ataca con toda su artillería sobre ella. El mismo martes, cuando esto se conoce, empezó a correr como la pólvora por distintos grupos policiales la identidad de esta persona, con nombres y apellidos. Mi cliente recibió un bombardeo de mensajes y de llamadas de algunas personas preguntándole que qué estaba haciendo", ha señalado.

Algo que van a investigar para poder denunciar a las personas que filtraron su identidad. "Vamos a denunciar a todos aquellos que han tenido una participación directa o indirecta para tapar este asunto. Va a caer quien tenga que caer, porque esto que ha pasado es muy grave", ha señalado.

El abogado ha contado que víctima y agresor "mantuvieron una breve relación" hasta que ella le puso fin. "Era una relación tóxica y mi cliente intentó tener un aprecio con él al acabar la relación. Esta persona lo quiso entender de otra manera, la quiso subyugar e intoxicar, y no entendió que esta persona le dijera que no. Siempre intentaba estar por encima de ella, controlándola y ejerciendo poder sobre ella", ha dicho.

Sobre el acto en sí de la violación, el abogado asegura que la víctima dispone de un audio de unos cuarenta minutos que refleja "toda la acción" que transcurre desde que ella entra en la casa del DAO hasta que logra escapar. "Es escalofriante", ha dicho.

Tras la presunta violación, el abogado denuncia que su clienta fue presionada de forma constante. "Le llamó y le mandó mensajes. Le decía que era una borrica, que qué le había hecho. Intentando manipularla para que ella pareciera que tuviera la culpa. Esto es una presión por parte de él y de su brazo ejecutor, el comisario Óscar Sanjuan, y tiene lugar durante semanas. Cuando ven que la coacción no da resultado, es cuando intentan comprar su silencio", explica.

Cuando la víctima finalmente se atreve a denunciar, lo hace a través de la vía judicial para sentirse protegida. "Denunciar a la máxima autoridad del cuerpo internamente hubiera expuesto a la víctima a una total vulnerabilidad. Por eso hubo que diseñar una estrategia para que la querella se tramitara judicialmente con el único objetivo de que mi clienta estuviera protegida como víctima. Si la denuncia se hubiera tramitado internamente, habría sufrido presiones. Y ella tenía pánico a decir qué le había pasado y quién se lo había hecho", ha finalizado.