DAO de la Policía Nacional: quién es, funciones y cuánto cobra
DAO de la Policía Nacional: quién es, funciones y cuánto cobra

La dimisión de José Ángel González ha puesto encima de la mesa qué supone este cargo, qué responsabilidades tiene y qué peso ocupa en las fuerzas de seguridad del Estado. 

Diego Alonso Peña
Un efectivo de Policía Nacional posa de espaldas durante una operación
Un efectivo de Policía Nacional durante una operaciónGetty Images

La dimisión de José Ángel González, DAO de la Policía Nacional, por una presunta agresión sexual y denunciado por una subordinada ha puesto el cargo en el ojo del huracán y despertado preguntas sobre qué rol juega en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuál es su salario y qué cargos tiene por encima. Mientras tanto, el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Si la víctima cree que he fallado, dimitiré", ha asegurado el ministro a lo largo de esta semana en la que, además, ha asegurado que no va a aceptar ningún tipo de "calumnias" ante quién insinúe que "ha tratado de encubrir el caso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado desde la India por otro lado que el Ejecutivo ha actuado "con contundencia, coherencia y empatía con la víctima".

Responsabilidades del DAO 

La Dirección Adjunta Operativa (DAO) es la responsable de coordinar las funciones de mantenimiento del orden y la seguridad conjuntamente con la Dirección General. Además, dentro de sus funciones también distribuye el material requerido por el cuerpo que compra el Ministerio de Interior. 

Es decir, bajo su orden están supeditadas las Comisarías Generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de Extranjería y Fronteras y de Policía Científica junto con la División de Operaciones y Transformación Digital, así como de los GEOs. 

Quién está por encima

El DAO ostenta el grado más alto de la Policía Nacional, este viene a ser el de Comisario Principal. Tan sólo el Ministerio del Interior se encuentra por encima y es este el que tiene libertad de acción para designarlo o sustituirlo, como pasó con el cese inmediato tras el escándalo de presuntas agresiones sexuales llevadas a cabo por José Ángel González, que ocupaba el puesto desde 2018. En otras palabras, nadie del cuerpo está por encima y su posición está ligada intrínsecamente al Gobierno. 

Cuánto puede llegar a ganar

Los ingresos de la Dirección Adjunta Operativa pueden estar sujetos a diferentes variaciones, entre las que se encuentran los complementos salariales y pluses. Hay que tener en cuenta que, al ser el rango más alto dentro de la Policía Nacional, su salario también es uno de los más elevados. Según señala Granapol, se estima que, al año, su salario podría estar comprendido entre los 60.000 euros y los 70.000, con complementos de hasta 4.000 euros.  

Hay un DAO 2.0

El DAO de la Policía Nacional no es el único que se encuentra entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De la misma manera y ostentando el mismo rango también hay uno en la Guardia Civil, Manuel Llamas Fernández. Además, tiene el papel de primer auxiliar dentro de la Dirección General en coordinación de la institución. Ambos encabezan las posiciones más elevadas.

