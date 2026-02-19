Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe Andrés, detenido por "sospecha de mala conducta en cargo público"

Andrés Mountbatten-Windsor, anteriormente el príncipe Andrés, muy serio en el funeral de la duquesa de Kent en septiembre de 2025.

El hermano de Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor ha sido arrestado por la policía por "sospecha de mala conducta en cargo público", según ha informado la BBC. Mountbatten-Windsor se encontraba celebrando este jueves su 66º cumpleaños en una finca cercana a los terrenos de Sandringham, donde se encontraba después de que fuera desalojado de Royal Lodge.

La detención ha tenido lugar, según la BBC, después de que la policía de Thames Valley dijera que "estaban evaluando una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte del ex príncipe con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein".

"Como parte de la investigación, este jueves hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", ha señalado la policía en un comunicado recogido por la cadena británica.

La policía ha detallado que permanece "bajo custodia policial" en este momento, pero que no revelarán "el nombre del arrestado".

El subjefe de policía Oliver Wright apuntó que "tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público" y ha destacado que "es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito". "Entendemos el gran interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento oportuno", ha enfatizado.

Mountbatten-Windsor, que había sido despojado de sus títulos reales por parte de Carlos III el pasado mes de noviembre, se encuentra investigado por su vínculo con el caso Epstein y su aparición reiterada en los archivos del delincuente sexual.

Hace unos días, el primer ministro británico Keir Starmer recalcó que "nadie está por encima de la ley" en referencia a las acusaciones que recaen sobre el expríncipe Andrés, tras la filtración de documentos que lo relacionaban con el tráfico de personas de Jeffrey Epstein, y recalcó que el principio de igualdad ante la ley "tiene que aplicarse en este caso de la misma manera que en cualquier otro caso".