Stephen Hawking, científico: "Acuérdate de mirar las estrellas y no a tus pies"
Sociedad

Stephen Hawking, científico: "Acuérdate de mirar las estrellas y no a tus pies"

El astrofísico falleció el 14 de marzo de 2018 en Cambridge, Reino Unido, a los 76 años.

Carlos Ramos
Stephen Hawking.
Stephen Hawking.

Diariamente, las personas tienen que afrontar numerosos obstáculos que les pone la vida. En muchas ocasiones, es la actitud y las ganas las que acaban imponiéndose a las dificultades. Stephen Hawking representó estas afirmaciones en mayúsculas. El astrofísico, fallecido el 14 de marzo de 2018 en Cambridge, Reino Unido, a los 76 años,  fue un ejemplo de superación después de que le fuera diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a los 21 años. 

Esta enfermedad neurodegenerativa le fue dejando progresivamente sin movilidad y sin habla, pero eso no fue un impedimento para que fuera consagrado como uno de los científicos más influyentes del siglo XX con sus trabajos sobre el big bang, los agujeros negros y la relatividad. Su sintetizador de voz adaptado es uno de sus mayores legados y una muestra consciente de que sus ganas por comunicar a la humanidad las respuestas a las preguntas más complejas se sobreponían a cualquier impedimento físico. 

Frases célebres de Stephen Hawking

A lo largo de su vida, en la que exploró cuestiones complejas del universo y planteó su teoría mundialmente famosa sobre los agujeros negros, Hawking dejó de obras y conferencias numerosas frases célebres, no solo sobre ciencia, que continúan siendo recogidas por investigadores de todo el mundo, sino también otras muchas que hablan de superación.

Entre ellas, una de las más famosas es: "Uno, acuérdate de mirar las estrellas y no a tus pies. Dos, nunca dejes de trabajar. El trabajo te da sentido y propósito y la vida está vacía sin él. Tres, si tienes la suerte de encontrar el amor, recuerda que está ahí y no lo tires". En ella, reflexiona sobre la idea de conocer, de explorar más allá de tus pensamientos preconcebidos, apostar por el saber y el trabajo duro, y no dejar de lado jamás el cariño de los tuyos. 

Como esta, hay otras muchas que lo han consagrado como un genio, no solo de la astrofísica, sino también de la vida. A continuación dejamos una breve recopilación: 

  • "No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al Universo"
  • "Si encontramos la respuesta a eso, sería el triunfo definitivo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de Dios"
  • "Einstein estaba equivocado cuando dijo 'Dios no juega a los dados'. La consideración de los agujeros negros sugiere que Dios no solo juega a los dados, sino que a veces nos confunde lanzándolos a donde no se pueden ver"
  • "Sin la imperfección, ni tú ni yo existiríamos"
  • "He vivido con la perspectiva de una muerte prematura durante los últimos 49 años. No tengo miedo de la muerte, pero no tengo prisa a morir. Hay tanto que quiero hacer primero..."
  • "La radiación que queda del Big Bang es la misma de la de tu microondas pero mucho menos fuerte".
  • "Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas".
