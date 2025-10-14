Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sigue en directo la entrevista de Àngels Barceló a Pedro Sánchez en 'Hoy por Hoy'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será entrevistado este lunes a partir de las 09:00 horas por Àngels Barceló en el programa 'Hoy por Hoy' de la SER. Sánchez responderá en los micrófonos de la SER a todas las preguntas sobre los principales temas de la actualidad nacional e internacional, marcada por el acuerdo de paz en Gaza. Podrás seguir la entrevista en directo en la antena de la SER, en la app y en los perfiles de YouTube y el resto de redes sociales de 'Hoy por Hoy' y la Cadena SER.

Redacción HuffPost
