Sigue en directo la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, Felipe González y Miquel Roca

El rey Felipe VI impone el Toisón de Oro a su madre, la reina Doña Sofía, al expresidente del Gobierno Felipe González y a Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. El acto pretende reconocer la "dedicación y entrega al país y a la Corona" de los galardonados, en el marco de las actividades por el 50 aniversario de la muerte de Franco y la restauración de la Monarquía en la figura de Juan Carlos I.
