Qué es el Toisón de Oro: origen, significado, claves y por qué es tan importante que lo reciba la reina Sofía

La casa real española no es amante de la pompa y el boato. No verás grandes celebraciones ni siquiera para ocasiones tan relevantes como una proclamación o un aniversario de reinado. Tampoco para el medio siglo desde la restauración de la monarquía en España. Pero es cierto que tampoco dan puntada sin hilo y para esas fechas prominentes se busca ofrecer algo de cierto impacto.

Así, con motivo del 50 aniversario de la subida al trono de Juan Carlos I , y por tanto desde el regreso de la monarquía, se decidió que era momento perfecto para la imposición del Toisón de Oro a Su Majestad la reina doña Sofía, a Felipe González, expresidente del Gobierno, y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a Miguel Roca Junyent, los padres de la Constitución que siguen con vida.

Felipe VI impone el Toisón de Oro a la princesa Leonor en el día del 50 cumpleaños del rey el 30 de enero de 2018. Carlos Alvarez

El Toisón de Oro no es un honor más, sino el más alto que puede recibir alguien de manos del rey de España. Y no es para cualquiera, pero si bien en su origen medieval estaba reservado para monarcas y nobles, con el paso de los siglos se fue ampliando a personas relevantes no tituladas que hubieran prestado un servicio a la corona y a España.

Las claves del Toisón de Oro

El Toisón de Oro es una orden de caballería fundada en 1429 por Felipe III el Bueno, duque de Borgoña , con ocasión de su matrimonio con Isabel de Portugal. Vinculado a la familia y no al ducado, pasó a su hijo Carlos, y al llegar a su nieta María de Borgoña, al no poder esta orden quedar en manos de una mujer, pasó a ser liderada por su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano y María fueron padres de Felipe el Hermoso, por tanto, el Toisón de Oro terminó en manos de Carlos V. Desde entonces, los reyes de España son los Soberanos y Grandes Maestres de la Orden. Es más antigua la británica Orden de la Jarretera, pero la Insigne Orden del Toisón de Oro es una de las más prestigiosas del mundo.

, con ocasión de su matrimonio con Isabel de Portugal. Vinculado a la familia y no al ducado, pasó a su hijo Carlos, y al llegar a su nieta María de Borgoña, al no poder esta orden quedar en manos de una mujer, pasó a ser liderada por su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano y María fueron padres de Felipe el Hermoso, por tanto, el Toisón de Oro terminó en manos de Carlos V. Desde entonces, los reyes de España son los Soberanos y Grandes Maestres de la Orden. Es más antigua la británica Orden de la Jarretera, pero la Insigne Orden del Toisón de Oro es una de las más prestigiosas del mundo. El Toisón de Oro se entrega cuando lo decide su Gran Maestre, es decir, el rey de España . Felipe VI ha elegido distinguir a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres de la Carta Magna que siguen vivos con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía de España. Se ha escogido por tanto una fecha simbólica para rendir este tributo a cuatro personas relevantes.

. Felipe VI ha elegido distinguir a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres de la Carta Magna que siguen vivos con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía de España. Se ha escogido por tanto una fecha simbólica para rendir este tributo a cuatro personas relevantes. El Collar de la Orden del Toisón de Oro está inspirado en el mito de Jasón, héroe de la mitología griega protagonista en el mito de la expedición de los Argonautas. Es un símbolo de excelencia que consta de un collar de oro con las armas de los duques de Borgoña del que cuelga el Toisón o Vellocino de oro . Fue escogido porque el carnero era un símbolo de Brujas, ciudad fundamental para Felipe III y que contaba con una importante industria lanar en la época de la creación de la orden de caballería. Además, los eslabones del collar del Gran Maestre tienen la letra B en referencia a Borgoña.

. Fue escogido porque el carnero era un símbolo de Brujas, ciudad fundamental para Felipe III y que contaba con una importante industria lanar en la época de la creación de la orden de caballería. Además, los eslabones del collar del Gran Maestre tienen la letra B en referencia a Borgoña. Desde su creación, la insigne Orden del Toisón de Oro ha contado con 1200 miembros. Sin embargo hay unos 60 toisones a disposición del rey de España . Cuando el titular de uno de ellos muere, el collar se devuelve a la Orden. Con la entrega a la reina Sofía, a Felipe González y los padres de la Constitución, la Orden cuenta con 19 miembros, la mayoría de ellos nombrados por Juan Carlos I, el anterior Gran Maestre.

. Cuando el titular de uno de ellos muere, el collar se devuelve a la Orden. Con la entrega a la reina Sofía, a Felipe González y los padres de la Constitución, la Orden cuenta con 19 miembros, la mayoría de ellos nombrados por Juan Carlos I, el anterior Gran Maestre. Durante siglos, la Insigne Orden del Toisón de Oro fue masculina. Tuvo que llegar Juan Carlos I para romper con la tradición. Comenzó 1985 con Beatriz de Holanda, siguiendo ese mismo año con la Reina Margarita de Dinamarca. En 1988 se lo concedió a la Reina Isabel II. Todas ellas lo recibieron al ser jefas de Estado. Un año después de subir al trono, Felipe VI otorgó el Toisón de Oro a una mujer, a su hija Leonor. Tuvo el gesto con ella por ser la princesa de Asturias y futura reina, como había hecho Juan Carlos I con él en su momento. La segunda persona que entra en la orden caballeresca en tiempos de Felipe VI es otra mujer, la reina Sofía, su madre.

¿Qué es exactamente el Toisón de Oro?

El Toisón de Oro se considera la Orden de Caballería con mayor prestigio y fue creada en 1429 por Felipe III, duque de Borgoña. En sus primeros siglos ingresaron por decisión del Gran Maestre personas de la realeza y la aristocracia. Sin embargo, el abanico se fue abriendo a personas relevantes que no procedían del primer estamento pero que habían prestado servicios de alto nivel a la corona y a España.

El collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro que recibió la princesa Leonor en 2018 con ocasión del 50 cumpleaños de Felipe VI. CARLOS ALVAREZ

Los elegidos reciben un collar con insignia del cuello de caballero o lazo de dama. Debido a lo aparatoso del collar, lo que el Gran Maestre impone, es decir, el rey de España, es la insignia de caballero o el lazo de dama, un detalle que pueden lucir en grandes ocasiones en las que proceda. Así lo hace por ejemplo la princesa Leonor, que se colocó el lazo de dama del Toisón de Oro el día de su jura de la Constitución por su mayoría de edad.

Así llegó a España el Toisón de Oro y así nació la rama austriaca



Esta orden de caballería procede de Flandes, sin embargo su Gran Maestre es el rey de España. El motivo es que Felipe III, el fundador, tuvo un hijo y heredero llamado Carlos I de Borgoña, padre a su vez de María de Borgoña, casada con el Emperador Maximiliano y madre de Felipe el Hermoso, esposo de Juana La Loca, hija a su vez de los reyes católicos.

Al heredar Carlos V los territorios de sus abuelos maternos y paternos, el rey-emperador se convirtió en cabeza de una Orden de Caballería que ya quedó para siempre unida a la casa real española, primero con los Habsburgo y después con los Borbones.

El rey Juan Carlos I entregando el Toisón de Oro a Nicolas Sarkozy en presencia de la reina Sofía en 2012. Fotonoticias

Sin embargo hay una singularidad destacable por la existencia de la rama austriaca que proviene de la Guerra de Sucesión. Tras la muerte sin herederos de Carlos II en 1702 se disputaron el trono Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, y Carlos de Austria. La corona terminó siendo ganada por los Borbones y en 1713 se reconoció la legitimidad de Felipe V en el Tratado de Utrecht.

Mientras tanto, Carlos de Austria se convirtió en 1711 en Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y otorgó toisones por su cuenta. 14 años después Felipe V permitió a su rival mantener el maestrazgo austriaco de forma vitalicia, algo que no cumplió, por lo que sus sucesores hasta la actualidad siguieron entregando toisones de oro.

Los reyes Juan Carlos y Sofía en la concesión del Toisón de Oro a Javier Solana en 2010. Fotonoticias

Con la caída del imperio austrohúngaro en 1918 y el final de la I Guerra Mundial, el rey Alfonso XIII hizo valer al destronado emperador austriaco como cabeza de la rama austriaca del Toisón. De todos modos tuvo que llegar 1957 para que la república de Austria reconociera la Orden del Toisón de Oro con el gran maestrazgo del jefe de la dinastía Habsburgo. Así, Otto de Habsburgo y después su hijo Carlos han seguido encabezando la rama austriaca de la orden y han concedido toisones con el beneplácito de los reyes de España.

Qué significa llevar un Toisón de Oro

Poseer el Toisón de Oro supone el mayor honor que puede conceder el Gran Maestre de la Insigne Orden, el rey de España. Se reconoce por una serie de méritos a favor de la corona y del país y está reservado a muy pocas personas por su carácter excepcional.

Los reyes Juan Carlos y Sofía en la imposición del Toisón de Oro a Enrique V. Iglesias en 2014. Pool

Con la entrada en la orden se alcanza el tratamiento de Excelentísimo Señor siempre y cuando el titular no cuente con otro de mayor rango como los reyes y reinas, que tienen tratamiento de Majestad, o los príncipes y princesas, que junto a su título llevan aparejado la condición de Altezas Reales.

Quiénes han recibido el Toisón de Oro: lista completa de personas vivas que gozan de este honor

Son 1200 personas las que a lo largo de la historia han sido distinguidas con el Toisón de Oro. Juan Carlos I entregó 24 en sus casi cuatro décadas de reinado. Por su parte, Felipe VI se lo concedió a cinco personas en sus primeros 11 años como monarca y Gran Maestre. Quienes han fallecido ya no forman parte de la Insigne Orden del Toisón de Oro, por lo que estas son las personas que componen tan selecto club.

Juan Carlos I (1941) Felipe VI (1981) Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia (1983) Emperador Akihito de Japón (1985) Reina Beatriz de los Países Bajos (1985) Reina Margarita II de Dinamarca (1985) Rey Alberto II de Bélgica (1994) Rey Harald V de Noruega (1995) Rey Simeón II de Bulgaria (2004) Gran Duque Enrique de Luxemburgo (2007) Javier Solana de Madariaga, exministro y exsecretario general de la OTAN (2010) Víctor García de la Concha, filólogo y exdirector de la RAE (2010) Nicolas Sarkozy, expresidente de la República francesa (2011) Enrique Iglesias García, economista y político (2014) Princesa Leonor (2015) Reina Sofía (2024) Felipe González, expresidente del Gobierno (2025) Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Padre de la Constitución (2025) Miquel Roca i Junyent, Padre de la Constitución (2025)

¿Por qué la reina Sofía lo recibe ahora?

Que la reina Sofía reciba el Toisón de Oro es un hito y no solo por ser mujer. Las otras cuatro que forman o han formado parte de la orden eran o reinas titulares o futuras monarcas. Sin embargo doña Sofía es reina consorte, es decir, su título proviene de su matrimonio con el rey Juan Carlos I. Sin embargo, la concesión fue decisión de su hijo, el rey Felipe VI, que siente un enorme agradecimiento por una vida de servicio.

Ya en su discurso de proclamación en 2014 agradeció a "la Reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al Rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy -como hijo y como Rey- quiero dedicarle".

La reina Sofía y Felipe VI cogidos del brazo en un acto en La Zarzuela en julio de 2025. Getty Images

Una década después le concedió el Toisón de Oro a doña Sofía con esta explicación: "Queriendo dar testimonio de Mi Real aprecio a Su Majestad la reina Doña Sofía y reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona, vengo en conceder a mi madre, Su Majestad la Reina Doña Sofía, el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro".

Felipe VI lo ha hecho para agradecer a su madre una vida de impecable servicio a la corona y a España, un honor que le llega a los 87 años y con el que reconoce con el más alto nivel posible la impagable labor de la reina Sofía.

¿Quién tiene el poder de conceder el Toisón de Oro en España?

Se trata de una orden dinástica, no adscrita a un país, sino a la familia Borbón. Así, e rey de España, como Gran Maestre, es el único que puede conceder este honor siempre y cuando no se superen los 60 miembros, el máximo de collares existentes.

¿El Toisón de Oro es la máxima distinción que concede el rey?

Esta orden dinástica de la monarquía española que goza de un enorme prestigio es el mayor honor que pueden conceder el monarca. Está incluso por encima de los títulos nobiliarios, restringidos pero abiertos a otras capas de la sociedad.

¿Cuántas mujeres han recibido el Toisón de Oro?

Lo han recibido 5. Tres de ellas, Beatriz de Holanda, Margarita II de Dinamarca e Isabel II de Reino Unido fueron nombradas por Juan Carlos I como jefas de Estado. Felipe VI concedió el Toisón a su hija como princesa de Asturias, y a su madre, la reina Sofía, para reconocer una vida de servicio a España.

¿Se puede comprar o heredar el Toisón de Oro?

No se puede comprar ni heredar. Es una concesión del rey de España a personas de enorme relevancia pública y es personal y vitalicio. Una vez fallecido el titular, sus herederos deben devolver el collar.

¿Concede algún privilegio político o económico?

Más allá del honor que supone, los miembros de la Insigne Orden del Toisón de Oro tienen el privilegio de ostentar el tratamiento de Excelentísimo Señor o Señora siempre que no cuente con uno de más rango como Alteza Real o Majestad. Además, pueden añadir un manto heráldico rojo a su escudo de armas.

¿Cuántos toisones de oro hay?

Hay unos 60 toisones de oro. Hay que sumar los que pudieron no entregarse en el pasado, donde había menos control, o los que se perdieron. Hirohito de Japón lo extravió durante la II Guerra Mundial, mientras que medio siglo después, su hijo Akihito, que lo había recibido en 1985, lo perdió en un vuelo entre Tokio y Madrid que hizo escala en Rusia. Para compensar la pérdida, los reyes Juan Carlos y Sofía viajaron a Japón en 1998 para entregarle otro que parece que sí ha guardado a buen recaudo.

¿Cuánto vale el Toisón de Oro?

Aunque el valor tiene más peso por su simbolismo, hay quien le ha puesto cifra. De hecho un conjunto de venera, insignia y alfiler de corbata de la orden se subastó por 70.000 euros. Nunca se supo a quién pertenecía, aunque parece evidente que los descendientes venidos a menos de algún miembro decimonónico optaron por deshacerse de lo que sí pudieron conservar del Toisón de Oro para obtener dinero.

¿Qué significa el carnero en el Toisón de Oro?

El carnero o vellocino de oro hace referencia a Brujas, ciudad de origen de la Orden y al mito de Jasón y los Argonautas.

¿A quién se lo darías tú?

No hay duda de que el Toisón de Oro cuenta con un enorme simbolismo. Sin embargo es posible que mientras una parte de la población lo encuentre necesario, relevante y una tradición a seguir, otros lo vean como algo anacrónico. ¿Cómo lo ves tú? Si pudieras entregar un Toisón de Oro ¿a quién elegirías?