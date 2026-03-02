Irán cierra el estrecho de Ormuz y amenaza con "prender fuego a cualquier barco que intente cruzarlo": qué supone el bloqueo

Irán contraataca con una de sus armas más poderosas en estos momentos. El gobierno interino de la república islámica ha anunciado el cierre del estrecho de Ormuz, un paso fundamental para el comercio internacional, en respuesta a los ataques de EEUU e Israel.

Lo ha hecho por la vía de las amenazas. Ha sido el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Yabari, quien ha advertido de que "prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz". "No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región", ha espetado en una entrevista en la televisión pública del régimen de Teherán.

El estrecho de Ormuz es uno de los elementos más desestabilizadores del panorama mundial por ser la gran vía para el comercio de mercancías a través del mar.

Diversos estudios detallan que por sus 'estrechas' aguas al sur de Irán circulan el 20% del total del petróleo, con entre 17 y 20 millones de barriles de crudo al día, y alrededor de un 35% del total de productos transportados por vía marítima.