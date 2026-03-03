Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Claves del Estatuto del Becario, aprobado por el Gobierno: "Se acabó abusar de una generación"
Claves del Estatuto del Becario, aprobado por el Gobierno: "Se acabó abusar de una generación"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado en el Consejo de Ministros los puntos fundamentales de esta aprobación.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley del nuevo Estatuto del Becario, una norma que ha sido presentada tras el Consejo de Ministros por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. "Acabamos con la precariedad de los trabajadores jóvenes y aseguramos sus derechos", ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a una medida que ha calificado como "la reforma laboral de los jóvenes".

La norma, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan. 

La ministra ha explicado que, a partir de ahora, todas las prácticas deberán formalizarse por escrito, con el objetivo de dejar claramente definido el contenido formativo. "Las prácticas tienen que constar por escrito para que quede claro cuál es la formación y deberán contar con una doble tutorización, tanto en el sistema académico como en la empresa", ha precisado.

El texto, fruto del acuerdo alcanzado en 2023 con las organizaciones sindicales —sin el respaldo de la patronal— regula el trabajo en prácticas de quienes no tienen contrato laboral y establece, entre otras medidas, la compensación de gastos para los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y un régimen sancionador para las empresas incumplidoras. El Ministerio de Trabajo subraya que la norma configura por primera vez un catálogo de derechos para más de 1,7 millones de jóvenes, un colectivo que hasta ahora operaba en un marco de elevada precariedad y con escasos límites legales.

Trabajo también recuerda que la Inspección regularizó cerca de 1.600 falsos becarios y becarias entre 2021 y 2023. Y que, entre 2021 y 2025, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 2.688 falsos becarios y becarias en 6.519 actuaciones.

Díaz ha sido tajante al referirse a posibles abusos: "Aquel o aquella que sustituya un puesto de trabajo será configurado como indefinido. Es sorprendente que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, cuando el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias sentencias al respecto". La ministra ha añadido que "no puede haber ningún tipo de lucro mercantil con los trabajadores en formación y deberán ser compensados por su labor".

"Vamos a incentivar a las empresas para que contraten de forma indefinida a la gente joven. Esta es la reforma laboral de la gente joven; la están esperando", ha asegurado. Según ha destacado, actualmente "dos de cada tres jóvenes tienen un contrato indefinido", un dato que, a su juicio, refleja un cambio de rumbo respecto a etapas anteriores. "Vamos en dirección opuesta a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy", ha señalado.

El Estatuto del Becario inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso, donde se prevé un debate complejo. Formaciones como el Partido Popular, VOX o Junts per Catalunya podrían oponerse al texto, en un contexto en el que la CEOE y representantes universitarios han expresado reticencias desde el inicio de la negociación.

En este contexto, Díaz ha lanzado un mensaje directo a la oposición: "El Gobierno de España hace lo que tiene que hacer y hace el bien. Me dirijo claramente al Partido Popular: queremos ver si está del lado de la gente joven o si les va a dar otro golpe". 

La ministra ha defendido además que la norma responde a una demanda social amplia y ha rechazado ciertos estereotipos de la juventud: "No son un bloque reaccionario ni una generación de cristal. La mayoría no son votantes de extrema derecha; quieren una España mejor". Por último, ha criticado la postura de la patronal tras el acuerdo inicial. "Ya está bien de abusar de una generación a la que le hemos privado de derechos", ha concluido.

