Una española llama a un restaurante en Noruega y no puede creer lo que le dicen: "¿Os imagináis esta situación si la trasladamos a España?"

El dominio que los noruegos tienen del inglés es muy alto. El índice EF EPI, uno de los estudios más citados sobre el manejo de ese idioma como segunda lengua en países no angloparlantes, se basa en los resultados de millones de adultos que hacen pruebas de inglés online voluntariamente y el país aparece en el grupo de "Muy alta competencia", como quinto clasificado del mundo en 2015.

Eso significa que el nivel general es alto, comparable al de Holanda, Alemania o Dinamarca, y que alguien que domine el inglés podrá vivir sin problemas, al menos en las grandes ciudades noruegas.

De hecho, @viirhappy, que vive en ese país, ha contado una anécdota que vivió recientemente allí y que da idea de cómo de importante es el inglés.

Sólo hablaba inglés

"Estaba intentando cambiar la fecha de reserva en un restaurante de aquí de Noruega. Estaba en el trabajo, pero me quedaban diez minutos para terminar y justo aproveché antes de irme y llamé a este restaurante", cuenta.

"Mi sorpresa es que el chico que me atendió me dijo que, por favor, le hablara en inglés, que no sabía noruego. Imagináos, estoy llamando en Noruega, concrentamente en Bergen, a un restaurante para cambiar una reserva y el chico que me atiende me dice que, por favor, le hable en inglés porque no entiende noruego", insiste.

Eso le lleva a plantear una pregunta: "¿Os imagináis esta situación si la trasladamos a España? Y que, de repente, llaméis para reservar y el chico o la chica que os atienda os dice que, por favor, le habléis en inglés porque no sabe español?".

"Trabajo en Noruega y es lo más común"

Una española ha respondido al vídeo de forma muy clara: "Trabajo en Noruega y es lo más común, ellos saben que los que trabajamos somos extranjeros porque los noruegos no quieren hacer ese trabajo. Solo los que trabajamos nos comunicamos en inglés".

"En España debería tener un sistema de educación en la escuela para que el inglés sea idioma obligatorio para aprender. Los turistas tienen mucho problema de comunicación cuando viajan de vacaciones a España", apunta otro.