Entre el 'Rugido del León' y la 'Furia Épica': todo lo que se sabe del ataque de Israel y EEUU a Irán 

Las operaciones militares de Trump suelen caer en sábado. Casi a la misma hora en la que el Ejército estadounidense lanzaba un ataque quirúrgico en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, 57 días después, EEUU ha iniciado un nuevo ataque. Esta vez, junto a Israel y contra otro enemigo: Irán.

Según las imágenes satelitales a las que ha tenido acceso The New York Times, todo parece indicar que el objetivo de la Casa Blanca y Tel Aviv era el líder supremo de Irán, Alí Jamenei. La agencia de noticias Fars estima que al menos siete misiles han alcanzado la zona, de momento sin más detalles. Aunque algunas fuentes oficiales del país aseguran que se encuentra a salvo.

El bombardeo cumple con el plan de acción diseñado por Trump y Benjamin Netanyahu. El mandatario norteamericano ha ofrecido un discurso en el que ha justificado que su objetivo es el de acabar con el régimen iraní y forzar el levantamiento definitivo de la población.

Bombardeo contra Teherán

A primera hora de la mañana, Israel y Estados Unidos lanzaban una serie de ataques de forma masiva sobre Teherán. Desde entonces, las alertas por posibles bombardeos se han repetido.

Algunos de los medios cercanos al régimen en Irán han confirmado que las explosiones se han producido en la capital del país. Concretamente, en el barrio de Pasteur, lugar en el que está la residencia de Alí Jamenei.

El primero en anunciar el ataque ha sido el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, que, en primer lugar, hablaba de "ataque preventivo para eliminar las amenazas al Estado de Israel", antes de declarar "un estado de emergencia especial".

Horas más tarde, Irán ha denunciado que uno de los bombardeos se ha producido en una escuela femenina en la provincia de Hormozgán (sur) que, por el momento, ha causado la muerte de 51 menores muertas y 60 heridas, según datos ofrecidos por la radiotelevisión pública iraní. En el momento del ataque, había 170 alumnas en el interior de las instalaciones.

El discurso de Trump

Donald Trump ha ofrecido un discurso, en su línea habitual. En un vídeo de ocho minutos publicado en Truth Social, no en una comparecencia en directo, el presidente de EEUU ha justificado su acción, ha dado el paso al frente tras unas negociaciones que no han llegado a buen puerto y con el objetivo de que Irán nunca pueda tener un arma nuclear.

El inquilino de la Casa Blanca ha reconocido que la escalada puede provocar bajas de militares estadounidenses, pero ha destacado que se había agotado la paciencia. En concreto, ha pedido la rendición total y absoluta del Ejército y la Policía iraní, al mismo tiempo que les ha prometido una amnistía.

Lo que no ha mencionado en ningún momento es algo que sí hizo en Venezuela, decir que el ataque había terminado. La operación, denominada 'Furia Épica' según el Pentágono y 'Rugido de León', según Israel, parece ser el inicio de un nuevo conflicto.

Trump repitió durante su intervención que no va "a consentir más" que Irán siga desarrollándose militarmente. Se trata de una campaña "masiva" y "continuada". Según indicaron fuentes estadounidenses a Fox News, Estados Unidos está enfocando sus ataques en instalaciones militares de Irán, mientras que Israel está atacando los centros de poder de régimen iraní.

El líder norteamericano también ha querido mandar un mensaje a la población iraní, llamando a la movilización. "Los Estados Unidos os están apoyando con una fuerza devastadora y abrumadora. Ahora es el momento para tomar el control de vuestro destino y de desatar un futuro glorioso y próspero", ha razonado.

La réplica de Irán

La reacción de Irán no se ha hecho esperar. Pocas horas después del ataque de EEUU e Israel, Teherán ha respondido con el lanzamiento de varios misiles contra suelo israelí que la cúpula de hierro

No han sido los únicos ataques que Irán ha lanzado. En concreto, la agencia de noticias iraní Fars ha informado de ataques contra la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

Según fuentes de la Guardia Revolucionaria a IRIB, en estos bombardeos, Irán asegura haber matado o herido a unos 200 soldados. "Al menos 200 soldados han muerto o han resultado heridos en ataques con misiles contra bases estadounidenses hasta el momento", han asegurado.

El Ministerio de Defensa de Qatar también ha denunciado ataques con misiles contra su territorio, sin especificar su origen, que han sido desarticulados. "El Ministerio confirmó que la amenaza fue controlada inmediatamente después de su detección, de acuerdo con el plan de seguridad estipulado, y que todos los misiles fueron interceptados antes de que alcanzaran territorio de Qatar", ha señalado.

Desde el interior de Irán, el hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha calificado este sábado de "intervención humanitaria" el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel.

"La ayuda que el presidente de Estados Unidos había prometido al valiente pueblo de Irán ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria, y su objetivo es la República Islámica, su aparato de represión y su maquinaria de muerte, no el país y la gran nación de Irán", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

También ha recalcado que ahora "la victoria final" depende del pueblo iraní. "Somos nosotros, el pueblo de Irán, quienes terminaremos esta tarea en esta batalla final. Se acerca el momento de volver a las calles", ha afirmado,

Trump y Netanyahu han dado un paso al frente. Pasan de las amenazas a los hechos y abre un nuevo, el enésimo, escenario incierto en Oriente Medio. Un conflicto en el que ni el propio presidente de EEUU ha dicho algo sobre su fin. Es el inicio de una escalada que la comunidad internacional pide detener.