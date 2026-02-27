Alsina más Alsina que nunca: le basta una pregunta para retratar la última idea de Feijóo

Combo de imágenes del periodista Carlos Alsina y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; con un detalle del rey emérito en el círculo.

Y, una vez más, el periodista Carlos Alsina ha vuelto a dejarle un recado al jefe de la oposición y líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su monólogo diario. El director de 'Más de Uno', en Onda Cero, ha dedicado su firma de opinión matinal para abordar la última propuesta surgida de Génova 13, según recoge ABC, una apuesta personal del presidente nacional de los populares.

El periodista se ha pronunciado sobre la reclamación que ha hecho Feijóo tras producirse la desclasificación de los archivos secretos del intento de golpe de Estado del 23-F. El líder del PP, quien tras no haberse mojado sobre qué opina de dicha revelación o de otras posibles, ha reclamado la vuelta del rey emérito. "Los documentos deben reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que regresase a España", ha dicho sobre Juan Carlos I, actualmente en un palacio de Abu Dabi.

Alsina también ha retratado la maniobra de los populares, recordando que "fue el PP quien ayer dio relevancia máxima a los papeles desclasificados hasta el punto de basarse en ellos para pedir el regreso de don Juan Carlos consiguiendo que se hablara más de Abu Dabi que del doble naufragio parlamentario que encajó el gobierno abandonado por Junts, sin escudo social y sin prohibición de desahucios".

Alsina tira de ironía: "Ya sabían que el rey no era uno de los golpistas, ¿no?"

En esta línea, y retratando que la reclamación de Feijóo sobre el rey emérito obvia numerosos hechos sobre la realidad de por qué Juan Carlos I ha tenido que salir del país en el que le afloraron investigaciones penales por un presunto fraude fiscal, también de la propia Agencia Tributaria, pero a las que se le acabó dando carpetazo por la prescripción del delito, su inmunidad e inviolabilidad hasta la abdicación en 2014 o las regularizaciones extraordinarias que realizó posteriormente.

"Si lo tiene escrito don Juan Carlos en su muy comentado libro (y muy poco leído)"

Y, así, Alsina ha sentenciado que "esos documentos sólo habrán despejado dudas a quienes las hubieran tenido, que no es el caso de Feijoo y otros muchos dirigentes", dejando una reflexión y unas cuantas preguntas que no gustarán entre las filas de los populares: "Ya sabían que el rey no era uno de los golpistas, ¿no? Ya sabían que el motivo de residir hoy en Abu Dabi no guarda relación alguna con 1981. Si lo tiene escrito don Juan Carlos en su muy comentado libro (y muy poco leído)".

De esta forma, Alsina le ha recordado al líder del PP que el detonante de por qué se tuvo que marchar Juan Carlos I "sucedió cuarenta años después del golpe de Estado que él abortó. El rey (padre) no se fue de España por nada relativo al 23F". El periodista ha dejado claro que el rey emérito "se fue por la fundación Lucum y la fundación Zagatka, que no fueron errores, o traspiés, sino tapaderas para ocultar dinero en Suiza y eludir el pago de impuestos en España".