Con Juanma Moreno a apenas dos metros, Manuel Carrasco lanza este mensaje: quien quiera entender, que entienda

Ha recibido la distinción de Hijo Predilecto de esa comunidad.

Manuel Carrasco y Juanma Moreno
El cantante Manuel Carrasco y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.GETTY

El cantante Manuel Carrasco ha lanzado un potente mensaje en defensa de la sanidad pública a pocos metros de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, al recibir la distinción de Hijo Predilecto de esa comunidad en la gala celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

"Lo recojo con las manos llenas de pintura de aquel que pintaba en la obra mientras escuchaba la radio y soñaba con cantar en el Teatro Gran Vía. Lo hago desde un pasodoble de Carnaval que grita justicia, respeto y responsabilidad cuando se habla de la sanidad pública de nuestra tierra", ha señalado el artista.

En ese momento, todo el auditorio ha roto en un aplauso al que se ha sumado el propio Moreno, sentado justo detrás de Manuel Carrasco. 

"Con mi patera y mis bracitos por remo"

"Con mi patera y mis bracitos por remo y unas letrillas como redes, yo traigo para pescar tu cariñito, ese que tú me estás dando, yo solo soy un artista de los muchos que pare esta tierra", ha empezado su intervención Carrasco, quien ha tenido que interrumpir en varias ocasiones su discurso ante la emoción.

En el inicio de su intervención el cantante originario de Isla Cristina se ha acordado de su familia, haciendo especial mención a los marineros como su padre y a las mujeres que recogen fresas en la provincia como su madre. "Uno cuando va hacia arriba mira hacia abajo porque sabe que desde las raíces construye el camino paso a paso", ha destacado.

Defensa del acento 

"Al andaluz le duele el que no tiene, primero porque no tuvo y porque teniendo no se olvida del de abajo", ha asegurado Carrasco que ha defendido a Andalucía frente a los tópicos y la incultura, defendido el acento. "No es necesario explicar por qué los brillantes brillan", ha subrayado.

Ante este reconocimiento, Manuel Carrasco ha querido tener unas palabras de recuerdo a los artistas y personas relevantes de la cultura andaluza mencionando a Lola Flores, Miguel Ríos, Murillo o María Zambrano entre otros, pero sobre todo se ha acordado de los andaluces anónimos, de los "infinitos nombres que dan vida a cada barrio".

