Luis Tosar, de secundario discreto a gran estrella del cine español: origen, éxitos y experiencia en Hollywood del presentador de los Goya 2026

Al pensar en actores españoles es imposible no mencionar a Luis Tosar, una de las figuras imprescindibles del cine. Nació en Lugo capital el 13 de octubre de 1971, aunque en su corazón se siente de Xustás, una parroquia de poco más de 100 casas que pertenece a Cospeito, de donde es su familia y de donde guarda recuerdos imborrables de su infancia y juventud.

Descubrió su pasión por la interpretación cuando estudiaba en el Instituto de Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo. Allí se apuntó a un taller de teatro que le hizo pensar que lo suyo era ser actor. No se equivocaba. O mejor dicho la que no se equivocó fue su profesora de Literatura, que vio en él su talento antes incluso de que el propio Tosar se diera cuenta de que lo tenía.

El actor Luis Tosar. Getty Images

Sin embargo, cuando le llegó el momento de ingresar en la universidad, se trasladó a Santiago de Compostela para estudiar Historia. Pero su destino era la actuación y cambió la carrera por la interpretación. El mundo pudo perderse a un gran historiador, pero sin duda ganó a un actor magnífico.

11 veces nominado y tres Goyas en su haber

Empezó con los cortos, si bien su primera gran oportunidad sería la serie Mareas vivas, emitida en TVG entre 1999 y 2002, que le valió ser conocido en toda Galicia. Al mismo tiempo debutó en el cine en 1998 con Atilano presidente, una primera vez discreta a la que siguieron películas como Celos, o Flores de otro mundo. Fue aquí cuando llamó la atención de la Academia de Cine al ser nominado por la película de Icíar Bollaín al Goya a Mejor Actor Revelación. No lo ganó, pero era el comienzo de una grandísima carrera.

Sí lo ganaría en 2003 con Los lunes al sol, cuando se alzó con el Goya a Mejor Actor de Reparto. Se posicionaba así como un secundario de lujo. Pero no estaba llamado a serlo, sino que escaló rápidamente a protagonista gracias a Icíar Bollaín, que volvió a dirigirle en 2003 en Te doy mis ojos, lo que le valió su segundo Goya, esta vez como Mejor Actor protagonista. Su papel le hizo merecedor de la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián.

Luis Tosar con el Goya a Mejor Actor 2010 por 'Celda 211' Getty Images

Luis Tosar ya era imparable. Desde entonces ha rodado más de 70 películas entre las que destacan Celda 211, con la que obtuvo su tercer Goya hasta la fecha, y el segundo Mejor Actor, Mientras duermes, Cien años de perdón, Código emperador, En los márgenes o La Deuda.

Desde mediados de la primera década del siglo XXI, Luis Tosar ha sido un habitual en la cartelera, yendo de éxito en éxito. Y quizá no mucha gente lo sepa o lo recuerdo, pero hizo sus pinitos en Hollywood con su participación en Miami Vice, película de 2006 protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx en la que Tosar interpretó a un mafioso llamado Montoya

Luis Tosar y Rigoberta Bandini, en la rueda de prensa previa a los Goya Europa Press via Getty Images

En cuanto a las series, ha sido menos prolífico, pero ha destacado, aparte de en Mareas Vivas, en Los favoritos de Midas y Salvador, ambas miniseries de Netflix. Esta última se estrenó en 2026, el mismo año en el que presenta los Goya junto a Rigoberta Bandini. Esta vez los nervios son por ejercer como maestros de ceremonias, y no como nominado, algo que ha vivido en numerosas ocasiones. Porque ha ganado tres Goyas, pero ha estado nominado en total 11 veces, por lo que en ocho galas se fue de vacío.

Su larga relación con Marta Etura

De su vida personal se sabe, pero tampoco mucho. No es Luis Tosar muy amigo de hablar de su esfera íntima, pero al mismo tiempo no ha escondido sus relaciones. La más mediática fue la que mantuvo con Marta Etura, otra exitosa actriz con la que estuvo entre 2003 y 2012.

Luis Tosar y Marta Etura paseando juntos en Madrid Europa Press

Ambos se conocieron en la película Trece campanadas, aunque la campanada de verdad la dieron en 2010 cuando ambos fueron galardonados en los Goya por Celda 211. Al obtener el premio a Mejor Actor de Reparto ella dijo en el escenario: "Quiero dar las gracias a mi amor, por quererme tan bien, porque siempre puedo contar contigo. Te quiero, amor". Luis Tosar también mencionó a su entonces pareja, pero no fue tan expresivo.

Sin embargo, en 2012 la relación ya era historia. Su amor terminó discretamente y solo nos enteramos al ver a Marta Etura con Gonzalo de Santiago.

Luisa Mayol, la madre de sus hijos

Pero llegó otra mujer a la vida del gallego. Se trata de Luisa Mayol, una actriz chilena a la que conoció en una boda. De aquel encuentro no salió nada, pero la cosa cambió cuando protagonizaron el videoclip de Hey, hey, hey del grupo chileno Los Tres en 2014.

Luis Tosar y Luisa Mayol, muy sonrientes en el estreno de 'Amanece en Samaná' en noviembre de 2024 JBriones

En 2015 se hizo pública su relación. Ambos son padres de León, de 10 años, y de Luana, que tiene 6.

Una cuenta saneada

Luis Tosar, que no destaca por su estatura (mide 1,76), pero sí porque nació sin un trozo de lóbulo, no es el actor más rico del mundo, aunque tampoco le va mal. Cuenta con una propiedad en el barrio madrileño de Ibiza y en 2024 confesó en La Resistencia que debía tener en la cuenta unos 100.000 euros. Seguramente tendrá mucho más en patrimonio. Desde luego mal no le ha ido.